دولت حمایت از بسیج را وظیفه خود می داند/ بسیج الگوی وحدت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور در جلسه هیات دولت با گرامیداشت هفته بسیج مستضعفان، تاکید کرد که دولت حمایت از بسیج، نیروهای مسلح و حفظ و تقویت وحدت ملی در کشور را وظیفه خود می داند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.

وی افزود: اوایل آذرماه هر سال، یادآور فرمان حضرت امام در سال ۵۸ برای تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی و سازمان بسیج مستضعفان است. این فرمان امام راحل و هم پیش بینی نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در اصل ۱۵۱، دولت را موظف می سازد که امکانات و فرصت های لازم را برای آموزش نظامی همه مردم فراهم کند.

روحانی با بیان اینکه بسیج و آمادگی ملی وظیفه تک تک آحاد مردم می باشد و قانون اساسی این وظیفه را بردوش همه مردم گذاشته است، گفت: هنگامی که جمعیت کشورمان ۳۶ میلیون نفر بود، حضرت امام فرمان تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی را دادند یعنی همه کسانی که توان به دست گرفتن سلاح را داشتند، موظف شدند تا آموزش نظامی دیده و برای دفاع از تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی، وارد صحنه شوند.

رئیس جمهور نقش بسیج مستضعفان را در دوران دفاع مقدس بسیار ارزشمند خواند و تاکید کرد: بدون تردید اگر در جنگ ۸ ساله، بسیج نبود، پیروزی های بزرگ نیز امکان پذیر نمی شد. بسیج به معنای عام کلمه شامل همه کسانی می شود که به صورت سازمانی، حمایت های مردمی، جهاد سازندگی و عشایر خود را برای فداکاری آماده می کنند.

روحانی اظهارداشت: نیروهای مردمی پشتیبان نیروهای مسلح در یک دفاع مشروع و مقدس هستند اما در ایران بسیج نه تنها از نیروهای مسلح پشتیبانی می کند بلکه در خط مقدم دفاع حضور دارد و حتی در ایام عملیات های جنگی، آن نیرویی که خط شکن و پیشتاز بود، عمدتا نیروهای بسیج بودند و این موضوعی است که در جنگ های دنیا بی سابقه است.

رئیس جمهور با بیان اینکه نقش بسیج در دفاع ۸ ساله و حراست از نظام جمهوری اسلامی و در تمام ایام خطر مشهود است، گفت: امروز نیز نیازمند تقویت بیش از پیش بسیج هستیم. بسیج به معنای این است که همه مردم ایران آموزش های لازم را برای روز خطر گذرانده اند و تردیدی نیست که اگر همه مردم به عنوان بسیج دهها میلیونی، در آمادگی باشند در این صورت اصل بازدارندگی که در قرآن و در قوانین کشورمان برای نیروهای مسلح پیش بینی شده، به خوبی تحقق خواهد یافت.

روحانی افزود: همبستگی مردم و نیروهای مسلح در قانون به گونه ای پیش بینی شده است که در ایام جنگ مردم در کنار نیروهای مسلح و در زمان صلح نیروهای مسلح در کنار مردم حضور دارند به گونه ای که در اصل ۱۴۷ قانون اساسی عنوان شده دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند و از آنجایی که در زمان تصویب قانون اساسی، ارتش را به عنوان تنها نیروی مسلح در کشور داشتیم، بی تردید امروز شامل همه نیروهای مسلح می شود.

رئیس جمهور اظهارداشت: امروز که به تولید و تحول اقتصادی نیاز داریم، نیروهای مسلح باید در خط مقدم این کار حضور داشته باشند و دولت نیز وظیفه دارد از آنها بخواهد که در زمان صلح دراین عرصه حضور داشته باشند.

روحانی گفت امروز مساله مهم این است که باید در تمامی مسایل، عالم به زمان و وظیفه شناس بوده و بتوانیم مسایل اصلی را از موضوعات فرعی و جزئی تفکیک کنیم. زمانی که امام راحل فرمان تشکیل بسیج ۲۰ میلیونی را دادند، در آن فرمان تاکید می کنند که نباید مسایل فرعی، جزئی و کوچک، شما را از مساله اصلی کشور باز دارد و در آن روز تاکید می کنند که خطر اصلی آمریکا است و همه فریاد خود را باید بر سر او بکشید و اختلافاتی که در جامعه است به هیچ وجه مجاز نیست.

رئیس جمهور افزود: امروز هم همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید دارند مساله اصلی کشور اقتصاد است و دشمن نیز با حربه تحریم، این عرصه را مورد تهاجم قرار داده بود. امسال به نام اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگذاری شده و لذا باید همه تلاش ما در مسیر رونق، عبور از رکود و ایجاد اشتغال برای جوانان متمرکز شده و به عنوان مساله اصلی مورد توجه قرار گیرد.

روحانی با تاکید بر اینکه «بسیج یک نیروی مردمی است و بسیج جناح و حزب نیست بلکه همه ملت ایران است»، گفت: در قانون اساسی نیز در اصل ۱۵۱ صراحتا اعلام می کند که باید امکانات آموزش نظامی برای همه مردم ایران به منظور دفاع فراهم شود.

رئیس جمهور افزود: اخیرا در سیاست های کلی انتخابات که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند، تاکید شده که نیروهای مسلح نباید در این عرصه دخالت کنند و وظیفه بسیج و سایر نیروهای مسلح حمایت و دفاع از انقلاب، نظام اسلامی و تمامیت ارضی کشور است.

روحانی بسیج را به معنای الگوی وحدت ملی توصیف کرد و اظهارداشت: بسیج شامل همه جناح ها، مذاهب و قومیت ها و همه ملت ایران است.

وی با اشاره به اینکه امروز مسلمانان در بسیاری از کشورها از الگوی بسیج پیروی می کنند، گفت: در لبنان، عراق، سوریه، یمن، افغانستان و همه کشورهای اسلامی که با معضلی مواجه می شوند، یکی از الگوهای بسیار کارآمد برای مقابله با خطر و دفاع از کشورشان، الگوی بسیج است که به دست امام راحل و در چارچوب قوانین موضوعه کشورمان بنیانگذاری شده است.

رئیس جمهور افزود: اگر دارای بسیج چندده میلیونی آماده باشیم هیچ کشوری جرات توطئه و طراحی آن، علیه ملت ایران را نخواهد داشت و اگر هم دچار اشتباه شود، پاسخ قاطعی را از سوی ملت با بازوان پرتوان بسیج چند ده میلیونی خواهد گرفت.

روحانی با بیان اینکه دولت وظیفه خود را حمایت از بسیج، نیروهای مسلح و حفظ وحدت ملی کشور می داند، اظهارداشت: امروز شرایط کشور به گونه ای است که هم برای اقتصاد و هم اخلاق باید بیش از پیش تلاش کنیم وبسیج باید در صحنه اخلاق پیشگام و پیش قدم باشد و باید اخلاق اسلامی، محمدی و علوی را در زندگی فردی و جمعی جامعه اسلامی ایران بیش از پیش متبلور سازیم.

وی خاطرنشان کرد : امروز تقویت اخلاق، فرهنگ، اقتصاد، وحدت و انسجام ملی، از اولویت های اساسی کشورمان است و باید این حوزه ها را هر چه بیشتر تقویت کنیم.

رئیس جمهور گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی اخیرشان بر اقتصاد مقاومتی و اهتمام بیشتر مردم به این حوزه و نیز علم و فناوری و وحدت تاکید داشتند و باید همین خط و مسیر را با وحدت، اتحاد و یکپارچگی طی کنیم تا شاهد ایرانی پررونق تر و آبادتر و ملتی مقاومتر در برابر انواع توطئه های احتمالی باشیم.