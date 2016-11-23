محموله میلیاردی داروهای قاچاق در خمین توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، محمد علی گودرزی اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر حمل داروی قاچاق و غیرمجاز توسط یک دستگاه خودروی نیسان، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: با انجام تحقیقات لازم و اطمینان از صحت موضوع و با هماهنگی با مقام قضائی، خودروی مذکور متوقف و در بازرسی از آن، ۱۵۰کیلوگرم داروی قاچاق و غیرمجاز به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال کشف شد.

گودرزی گفت: در این عملیات یک نفر دستگیر و در تحقیقات تکمیلی مشخص شد داروی های مذکور فاقد هر گونه مجوز قانونی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمین با اشاره به اینکه متهم ضمن تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد، از عموم مردم خواست تا برای تهیه اقلام بهداشتی و دارویی خود به مراکز رسمی و مطمئن مراجعه کنند.