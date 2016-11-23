۱۰۰میلیون دلار محصولات کشاورزی قزوین به خارج از کشور صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد روز چهارشنبه در جلسه توسعه صادرات غیر نفتی استان اظهار کرد: از ۱۰۰ میلیون دلار محصول صادر شده ۴۶ میلیون دلار از گمرکات استان قزوین و حدود ۵۴ میلیون دلار نیز از سایر گمرکات کشور صادر شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین اقلام صادراتی را؛ کشمش، تخم مرغ، مرغ، میوه، گوجه و سایراقلام و محصولات کشاورزی ذکرکرد.

متقی فرد اضافه کرد: سیاست دولت در زمینه صادرات کشمش در مقابل واردات موز است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: بازار در برابر بازار یکی از راههای خوب وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی و محصولات کشاورزی است.

متقی فرد تصریح کرد : صادرات در بخش کشاورزی توسط اتحادیه دامداران انجام می شود و آمادگی لازم برای برنامه های مشارکتی با پایانه صادراتی جهت مشارکت در امر صادرات محصولات کشاورزی را داریم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین تاکید کرد: اتحادیه ها و تعاونی های کشاورزی آمادگی همکاری با پایانه های کشاورزی برای حضور در صادرات محصولات کشاورزی را دارند.

وی یاد آور شد: بهترین همراه جهاد کشاورزی؛ اتحادیه های و تعاونی های کشاورزی هستند که می توانند در امر صادرات مشارکت و حضور داشته باشد.