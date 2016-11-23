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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۵

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین:

۱۰۰میلیون دلار محصولات کشاورزی قزوین به خارج از کشور صادر شد

۱۰۰میلیون دلار محصولات کشاورزی قزوین به خارج از کشور صادر شد

قزوین- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: در هفت ماهه اول سالجاری؛ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار محصولات کشاورزی از این استان به خارج از کشور صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد روز چهارشنبه در جلسه توسعه صادرات غیر نفتی استان اظهار کرد: از ۱۰۰ میلیون دلار محصول صادر شده ۴۶ میلیون دلار از  گمرکات استان  قزوین و حدود ۵۴ میلیون دلار نیز از سایر گمرکات کشور صادر شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین اقلام صادراتی را؛ کشمش، تخم مرغ، مرغ، میوه، گوجه و سایراقلام و محصولات کشاورزی ذکرکرد.

متقی فرد اضافه کرد: سیاست دولت در زمینه صادرات کشمش در مقابل واردات موز است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: بازار در برابر بازار یکی از راههای خوب وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی و محصولات کشاورزی است.

متقی فرد تصریح کرد : صادرات در بخش کشاورزی توسط اتحادیه دامداران انجام می شود و آمادگی لازم برای برنامه های مشارکتی با پایانه صادراتی جهت مشارکت در امر صادرات محصولات کشاورزی را داریم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین تاکید کرد: اتحادیه ها و تعاونی های کشاورزی آمادگی همکاری با پایانه های کشاورزی برای حضور در صادرات محصولات کشاورزی را دارند.

وی یاد آور شد: بهترین همراه جهاد کشاورزی؛ اتحادیه های  و تعاونی های کشاورزی  هستند که می توانند در امر صادرات  مشارکت و حضور داشته باشد.

کد مطلب 3832156

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