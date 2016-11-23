۳۰۰ هزار تهرانی به مراکز اهدای خون مراجعه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، از کل مراجعان ۸ ماهه نخست سال جاری ۲۴۸ هزار و ۶۰۲ نفر موفق به اهدای خون شدند که این شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.

طی این مدت از میان اهداکنندگان باسابقه و بار اول ۱۰۱ هزار و ۴۱۰ نفر به جمع اهداکننده مستمر خون پیوسته اند. همچنین ۷۶ هزار ۳۷۳ هزار نفر اهداکننده با سابقه و ۷۰ هزار و ۸۱۶ نفر اهدا کننده باراولی در میان اهدا کنندگان حضورداشتند و شاخص اخیر ۵ درصد افزایش داشته است.

بررسی های آماری نشان می دهد بانوان اهدا کننده خون ۱۰ هزار و ۴۴۲ نفر از مراجعه کنندگان را تشکیل می دهند.

بنا بر این گزارش، ۲۹ هزار و ۸۰۲ واحد خون در آبان ۹۵ خون اهدا شده و ۵۰ تیم سیار به مراکز مختلف اعزام شدند که کارکنان شرکت های زامیار، پالایشگاه نفت تهران و مگاموتور از اهدای خون استقبال شایانی داشتند.