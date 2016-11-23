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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۳

در ۸ ماهه نخست سال ۹۵ ثبت شد؛

۳۰۰ هزار تهرانی به مراکز اهدای خون مراجعه کردند

۳۰۰ هزار تهرانی به مراکز اهدای خون مراجعه کردند

روابط عمومی انتقال خون استان تهران، اعلام کرد: در ۸ ماهه نخست امسال نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر در تهران به مراکز اهدای خون مراجعه کردند که نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، از کل مراجعان ۸ ماهه نخست سال جاری ۲۴۸ هزار و ۶۰۲ نفر موفق به اهدای خون شدند که این شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.

طی این مدت از میان اهداکنندگان باسابقه و بار اول ۱۰۱ هزار و ۴۱۰ نفر به جمع اهداکننده مستمر خون پیوسته اند. همچنین ۷۶ هزار ۳۷۳ هزار نفر اهداکننده با سابقه و ۷۰ هزار و ۸۱۶ نفر اهدا کننده باراولی در میان اهدا کنندگان حضورداشتند و شاخص اخیر ۵ درصد افزایش داشته است.

بررسی های آماری نشان می دهد بانوان اهدا کننده خون ۱۰ هزار و ۴۴۲ نفر از مراجعه کنندگان را تشکیل می دهند.

بنا بر این گزارش، ۲۹ هزار و ۸۰۲ واحد خون در آبان ۹۵ خون اهدا شده و ۵۰ تیم سیار به مراکز مختلف اعزام شدند که کارکنان شرکت های زامیار، پالایشگاه نفت تهران و مگاموتور از اهدای خون استقبال شایانی داشتند.

کد مطلب 3832164
حبیب احسنی پور

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