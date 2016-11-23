به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از بسیجیان، بسیج را «لشکر انقلاب» و «مظهر مردم سالاری دینی» و متکی بر بصیرت خواندند و با تأکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق و مبتنی بر تشکیل هیأت های اندیشه ورزی برای هم افزایی لایه های مختلف بسیج به منظور حضور پرقدرت و تأثیر گذار در عرصه های گوناگون جامعه، گفتند: روحیه بسیجی یعنی خدا را همواره در کنار و همراه خود دیدن، و دچار ناامیدی و افسردگی، و بن بست نشدن؛ بنابراین در پاسخ افراد ضعیف النفس که دچار ترس از دشمن و روحیه «نمی توانیم» شده اند، می گوییم با اتکاء به قدرت الهی و باور قدرت حضور مردم، می‌توان بر همه مشکلات فائق آمد و از هیچ قدرتی هم نهراسید.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در ابتدای سخنان خود، راهپیمایی با شکوه اربعین را «پدیده‌ای تاریخی» و نشان‌دهنده «دست قدرت الهی» خواندند و خاطرنشان کردند: در پدیده‌ها و خیزشهای ماندگار و عظیمی همچون راهپیمایی اربعین یا نمونه‌هایی نظیر تسخیر لانه جاسوسی، ۹ دی ۸۸ و اعتکافها که برخاسته از تبلیغات نیستند، دست خداوند روشن‌تر از هر جای دیگری دیده می‌شود.

ایشان پیروزی انقلاب اسلامی را نمونه دیگری از این پدیده‌های الهی برشمردند و خاطرنشان کردند: این دست الهی در حضور مردمی و شکل‌گیری انقلاب اسلامی کاملاً مشهود و برجسته بود و امام بزرگوار نیز فرمودند من در طول انقلاب همواره دست قدرت الهی را در پشت حرکت عظیم مردمی می‌دیدم.

رهبر انقلاب اسلامی، حضور میلیونی مردم در پدیده الهیِ راهپیمایی اربعین را نشانه «عشق و جاذبه همراه با بصیرت» دانستند و افزودند: به زائرانی که موفق به این کار بزرگ شدند، خوشامد و زیارت‌قبول می‌گوییم و از مردم عراق که این جمعیت عظیم را با محبت، پذیرایی و اداره کردند، تشکر می‌کنیم.

ایشان لازمه ماندگاری و استمرار پدیده فوق‌العاده راهپیمایی اربعین را شکر این نعمت خواندند و گفتند: شکرگزاری واقعی باید در عمل انجام شود و همان‌طور که اکثریت مردم ایران با فداکاری و ایثار، نعمت انقلاب اسلامی را پاس داشتند، باید نعمت اربعین را با حفظ روحیات و حالات به‌دست آمده در این سفر نورانی همچون برادری، مهربانی، توجه به ولایت و آمادگی برای حضور در میدان های سخت، شکرگزاری کرد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: برخی در دنیا به‌دنبال محو یا تحریف کردن پدیده نورانی اربعین هستند که موفق به این کار نخواهند شد و قطعاً این نعمت بزرگ برای ملتهای ایران و عراق، پایدار و موجب سرافرازی و سربلندی خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه، بسیج را از پدیده‌های شگفت‌آور دوران انقلاب اسلامی برشمردند و افزودند: امام بزرگوار ما با تعلیم و الهام الهی، این شجره طیبه را پایه‌گذاری کرد و سرنوشت انقلاب را به دست جوانان سپرد.

ایشان با اشاره به امانتداری جوانان در انتقال نسل به نسل «روحیه انقلابی»، گفتند: با وجود آنکه جوانانِ امروز، دوران انقلاب و امام(ره) را درک نکرده‌اند اما با همان روحیه انقلابی و با بصیرت، آگاهی و تجربه‌ای فراتر از جوانان اول انقلاب، در میدان حضور دارند که این نشان‌دهنده پیشرفت انقلاب اسلامی است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه حفظ و پاسداشت انقلاب، وظیفه و مأموریت آحاد ملت است، جوانان را پیشران و موتور محرکه این حرکت بزرگ دانستند و افزودند: قطعاً حرکت بسیجی در کشور ما پیروز است اما شرط تحقق این پیروزی، پیشه‌کردنِ تقوای فردی و گروهی و انجام عمل صالح است که این دو عامل مهم، موجب جلب نصرت و همراهی خداوند خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نمونه قرآنیِ معارضه و مبارزه حضرت موسی ع و برادرشان هارون، با دست خالی علیه قدرت عظیم فرعونی، خاطرنشان کردند: خداوند به موسی(ع) فرمود "نترسید که من با شما هستم و می‌شنوم و می‌بینم" و پس از آن نیز موسی(ع) در پاسخ به قوم بنی‌اسرائیل که از دیدن لشکریان فرعون هراسان شده و می‌گفتند آنها ما را نابود خواهند کرد، گفت "هرگز! پروردگارم با من است و مرا هدایت خواهد کرد".

ایشان، لازمه حفظ همراهی خداوند را تقوا و عمل صالح دانستند و تأکید کردند: اگر لوازم این همراهی الهی را حفظ کنیم، حتی قدرتی با ۱۰ برابر قدرت آمریکا نیز توان غلبه و تسلط را نخواهد داشت.

رهبر انقلاب اسلامی سپس به پنج سرفصل مهم که باید در برنامه ریزیها و رویه سازیهای بسیج مورد توجه جدی قرار گیرند، اشاره کردند.

متکی بودن بسیج به «بصیرت» اولین سرفصلی بود که حضرت آیت الله خامنه ای به آن اشاره کردند و گفتند: بسیج یک حرکت احساسی صِرف نیست، بلکه متکی بر فهمیدن، دانستن و بصیرت است و این جهت گیری باید همچنان در بسیج حفظ شود.

ایشان با اشاره به برخی افراد که در اوایل انقلاب اسلامی بسیار پرشور و انقلابی بودند امّا اکنون در مقابل انقلاب قرار گرفته اند، افزودند: این افراد به‌دلیل «نداشتن عمق دینی، حرکت بر اساس احساسات و هم نشینی با زاویه داران با انقلاب»، فاصله زیادی از انقلاب اسلامی گرفتند و در نهایت در مقابل انقلاب ایستادند.

رهبر انقلاب اسلامی، «بصیرت» را بسیار مهم خواندند و خاطر نشان کردند: علت تأکید مکرر من بر بصیرت در قضایای سال ۸۸ که البته عده ای هم از این تأکید ناراحت شدند، به‌دلیل اهمیت این موضوع در تشخیص مسیر حق و باطل است.

حضرت آیت الله خامنه ای، گسترده بودن دایره بسیج برای آحاد ملت و جناحی نبودن بسیج را به عنوان دومین سرفصل بیان کردند و گفتند: بسیج لشکر انقلاب است و اگر دو گانگی هم وجود داشته باشد، آن دو گانه‌ی «انقلابی» و «ضدانقلابی» است زیرا حتی «غیرانقلابی» را نیز می توان جذب کرد.

ایشان با تأکید بر لزوم جذب حداکثری افزودند: البته این جذب حداکثری به معنای استفاده از هر روش و اقدامی نیست، اما هر جناح یا فردی که انقلاب را قبول دارد و در خدمت انقلاب است، بسیج شامل او هم می شود.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: بسیج جزو هیچ‌یک از جناح های انقلاب نیست بلکه بسیج، جریان و رود عظیم جاری به سمت اهداف انقلاب اسلامی است.

حضرت آیت الله خامنه ای لزوم «هم افزایی لایه های مختلف بسیج» را به عنوان سومین سرفصل حرکت بسیج، بیان کردند و افزودند: گستره بسیج شامل قشرهای مختلف مردم است و باید ساز و کار مناسبی برای هماهنگی و هم افزایی در آن به‌وجود آید.

رهبر انقلاب اسلامی در بیان چهارمین سرفصل برای حضور قوی تر و تأثیرگذارتر، به موضوع «مظهر مردم سالاری دینی و اسلامی بودن بسیج» اشاره کردند و افزودند: برخی تصور می کنند مردم سالاری دینی فقط شامل حضور در پای صندوق های رأی و انتخابات است در حالی‌که این موضوع، یکی از جلوه های مردم سالاری دینی است و معنی واقعی آن یعنی «مردم، سالارِ زندگی جامعه خود براساس دینِ اسلام»، هستند.

حضرت آیت الله خامنه ای، با تأکید بر اینکه بر اساس این تعریف، بسیج مظهر مردم سالاری دینی در همه عرصه ها است، خاطرنشان کردند: با چنین دیدگاهی، اگر بسیج وارد عرصه اقتصاد مقاومتی و علم هم شود، اقتصاد مقاومتی و علم نیز مردم سالار خواهند شد.

پنجمین و آخرین سرفصلی که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند: لزوم تشکیل هیأت‌های اندیشه ورز در دو سطح رأس و بدنه بسیج بود.

حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: وظیفه این هیأت های اندیشه ورز در لایه های مختلف بسیج، طراحی برای مأموریتهای مختلف اعم از جنگ سخت و جنگ نرم، و سازندگی و خدمات رسانی است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه تشکیل این هیأت های اندیشه ورز موجب پویایی و خردمندی و تأثیرگذاری بیشتر و پیشرو بودن بسیج می شود، افزودند: در کنار مجموعه های اندیشه ورز، باید هیأت های رصدگر نیز تشکیل شوند که مأموریت آنها مراقبت از نفوذ نکردن ویروس ها و مورد آسیب قرار نگرفتن سازمان بسیج است.

ایشان، این پنج فصل را برای تکامل و ثمردهی مداوم شجره طیبه بسیج ضروری دانستند و تأکید کردند: این سرفصل ها، ناظر به عمل و واقعیت است و باید با برنامه ریزی دقیق، به مرحله اجرا درآیند.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به الگوبرداری از بسیج در برخی کشورهای منطقه و برنامه ریزی دشمن برای ضربه زدن به این الگو، خاطرنشان کردند: یکی از طراحی های دشمن موضوع بسیار مهم «نفوذ» است که از بیشتر از یک سال گذشته، بارها درباره آن هشدار داده شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص چگونگی استفاده از «نفوذ» برای ضربه زدن به بسیج، گفتند: یکی از روش ها، ایجاد خطوط موازی و رقیب برای بسیج است که برخی هم اکنون در کشور به دنبال رقیب سازی برای بسیج هستند.

ایشان به یک نکته دیگر درخصوص بسیج اشاره کردند و افزودند: ما نمی خواهیم بسیج را به عنوان یک رقیب برای قوه مجریه قرار دهیم بلکه بسیج به عنوان یک مکمل و امید بخش می‌تواند برای جهت دهی صحیح به قوه مجریه و همچنین کمک در عرصه های عملی حضور داشته باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اظهار ناامیدی بعضی دستگاههای دولتی در برخی زمینه ها، خاطرنشان کردند: چگونه می توان با سابقه ای که از انجام کارهای بزرگ در کشور وجود دارد و با حضور سازمانی همچون بسیج، اظهار ناامیدی کرد زیرا نام بسیج، هر انسان افسرده و ناامیدی را هم امیدوار و با نشاط می کند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه در بسیج، هیچ‌گاه بن بست وجود ندارد، گفتند: یک بسیجی هم ممکن است در برهه ای دچار ترس یا تردید شود اما هیچ‌گاه دچار بن بست نمی شود زیرا عناصر قدرت بخش و راهنما در بسیج، آن‌قدر فراوان است که همه نقاط ضعف را تبدیل به نقاط قوت می کنند.

ایشان به مشکلات اقتصادی کشور و نامگذاری امسال به عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اشاره کردند و افزودند: دیروز مسئولان دولت، گزارشی از اقدامات انجام شده، از ابتدای امسال برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه کردند که در آن آمار و ارقام کارهای انجام گرفته، بیان شده بود اما مهم آن است که نتیجه این اقدامات، در صحنه عمل دیده شود.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: بسیج در این خصوص می تواند کمک و نقش آفرینی کند.

حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل مربوط به ایران و دولت مستکبر امریکا اشاره کردند و گفتند: ما فعلاً امکانی برای قضاوت درباره دولت جدیدی که قرار است سرکار بیاید نداریم، اما دولت کنونی، برخلاف آنچه در موضوع برجام تعهد کردند و تصمیم گیری های مشترک انجام شده، که آن زمان مسئولین به ما اعلام کردند، عمل می کند و تخلفات متعددی را مرتکب شده است.

ایشان با اشاره به تمدید قانون تحریم های ده ساله در کنگره امریکا، خاطرنشان کردند: اگر این تمدید، اجرایی و عملیاتی شود، قطعاً نقض برجام است و بدانند جمهوری اسلامی ایران حتماً در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: توافق هسته ای یا همان برجام نباید به وسیله ای برای فشار بر ملت و کشور ایران تبدیل شود.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اظهارات مسئولان کشور و دست اندرکاران برجام که هدف از توافق هسته ای را برداشته شدن فشارها و تحریم ها بیان کردند، افزودند: دولت امریکا علاوه بر آن قول ها و تعهداتی که در قضیه برجام انجام نداده، و یا ناقص عمل کرده است و مسئولان دست اندرکار برجام هم صراحتاً به این موضوع اشاره کرده اند، اکنون برجام را وسیله ای برای فشار مجدد بر ایران قرار داده است.

ایشان تأکید کردند: جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به قدرت الهی و با باور به قدرت حضور مردم، از هیچ قدرتی در دنیا هراس ندارد.

رهبر انقلاب اسلامی در پایان خاطرنشان کردند: اگر کسانی به تقلید از روحیه های ضعیف بنی‌اسرائیل بگویند که «نمی توانیم» و از دشمن هراس داشته باشند، ما نیز به تبعیت از حضرت موسی(ع) در پاسخ به آنها می گوییم هرگز این چنین نیست زیرا خداوند همراه ما است و ما را هدایت خواهد کرد.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر افزایش ظرفیت‌های پیش‌روندگی انقلاب اسلامی، گفت: بسیج در حال تقویت خود و گسترش و تعمیق انقلاب اسلامی در جبهه‌های محرومیت زدایی، دفاع مردمی و پیشرفت علمی است.

سردار جعفری با اعلام آمادگی بسیجیان برای پیکار با دشمن در عرصه های مختلف، افزود: همه همدل و یکصدا با به صحنه آوردن تمام توانمندی‌های خود در خدمت راهبرد عزتمندانه اقتصاد مقاومتی خواهیم بود و بسیج برای جاری شدن این جهاد مقدس تا آخر در کنار ملت ایستاده است.

همچنین سردار سرتیپ محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به شور و شوق بسیجیان برای جهاد و شهادت، خاطرنشان کرد: با مقاومت جانانه مردمِ بسیجی ایران، امروز بسیج تبدیل به الگوی آزادی خواهان جهان شده است.

وی با بیان گزارشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای بسیج در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد مقاومتی، افزود: بسیجیان با نیروی ایمان و اراده، حماسه‌هایی خلق خواهند کرد که دشمنان ناگزیر از اعتراف به شکست و پشیمانی شوند.

در این دیدار آقایان رضا قَمَشلو، محمدحسین عباسی و خانم سیده‌مرضیه رفعتی نیز به‌عنوان نماینده بسیجیان به بیان دیدگاهها و نظرات پرداختند و بر این محورها تأکید کردند:

- لزوم استمرار و تقویت طرح تربیتی حلقه‌های صالحین

- اهمیت زیارتگاههای راهیان نور و ضرورت افزایش حمایتهای مسئولان دولتی و توسعه زیرساختها

- نقش مدارس در آموزش و نهادینه کردن سبک زندگی ایرانی- اسلامی

- آسیبهای فضای مجازی برای نوجوانان و لزوم انجام اقدامات لازم همچون راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات