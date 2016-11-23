به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد در سخنانی با بیان اینکه ۵۰ درصد جرائم کل استان لرستان در شهرستان خرم آباد رخ می دهد اظهار داشت: خوشبختانه از نیمه اول سال۹۲ روندی صعودی در زمینه توقف و کنترل جرائم در سطح شهرستان خرم آباد را داشتیم.

وی با بیان اینکه با توجه به اقدامات صورت گرفته در پایان سال ۹۲ کاهش ۲۰ درصدی جرائم را نسبت به سال قبل داشتیم گفت: همچنین در سال ۹۳ شاهد کاهش ۴۰ درصدی جرائم و ۷۰ درصدی کشف جرائم در مرکز استان بوده ایم.

فرمانده انتظامی لرستان با یان اینکه در سالهای بعد نیز همواره شاهد کاهش جرائم در سطح شهرستان خرم آباد بوده ایم تصریح کرد: خط مقدم کاهش جرائم در لرستان و شهرستان خرم آباد کلانتری ها، پاسگاههای انتظامی، یگان های عقیدتی و سیاسی و ... هستند.

سردار قنبری یکی از ویژگی های امنیت را نسبی بودن آن عنوان کرد و گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته به طور حتم در آینده شاهد بهبود نسبی امنیت در سطح استان خواهیم بود.