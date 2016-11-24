چشم امید پرسپولیس به یک استقلالی/ هدیه برانکو به قلعه نویی رسید!

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: چهار شهر مشهد، تبریز، آبادان و تهران میزبان چهار بازی باقی مانده از یازدهمین هفته لیگ برتر هستند که در حساس‌ترین آن، تیم‌های استقلال تهران و گسترش فولاد تبریز به مصاف هم خواهند رفت.

* پدیده – ماشین سازی؛ ببر تا بمانی

هیچ یک از دو تیم پدیده و ماشین سازی جایگاه مناسبی در جدول ندارند. به خصوص شاگردان رسول خطیبی که با تنها ۶ امتیاز در قعر جدول قرار دارند. سرمربی تیم ماشین سازی هفته هاست روی لبه تیغ قرار دارد و بارها صحبت از برکناری‌اش به میان آمده. ماشین سازی حتی اگر برنده این بازی خارج از خانه هم باشد باز از قعر جدول جدا نخواهد شد. اما خاصیت این پیروزی این است که لااقل همکاری مربی جوان ماشین سازان با این تیم تا چند بازی آینده تمدید می‌شود.

* تراکتور سازی – صبا؛ حمله سرخ ها به صدر

تراکتوری‌ها معتقدند تنها تیمی هستند که قابلیت دوگانه در این فصل را دارند. نگاه تیم میزبان به گرفتن صدر جدول از شاگردان برانکو است. تساوی پرسپولیس برابر پیکان هدیه ارزشمندی برای شاگردان قلعه نویی بود و حالا آنها با پیروزی برابر صبا می توانند صدرنشین جدید لیگ شانزدهم باشند.

صمد مرفاوی که یک بازی پر تنش با یک استقلالی به نام علیرضا منصوریان را به تازگی پشت سر گذاشته، حالا به یک استقلالی دیگر به اسم امیر قلعه‌نویی رسیده و این بار امید پرسپولیسی ها به اوست که جلوی تراکتورسازی بایستد و حداقل شکست نخورد.

این تقابل هم تنها می‌تواند از جذابیت‌های این بازی باشد و هم می‌تواند برای خودش حواشی در پی داشته باشد. شرایط دو تیم نیز در این بازی نقطه مقابل هم است. میزبان در بالا و میهمان در پایین جدول قرار دارند و این باعث می‌شود دو تیم با انگیزه‌های متفاوت به مصاف هم بروند.

* صنعت نفت آبادان – ذوب آهن اصفهان؛ همسایه‌ها

صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان شرایطی نسبتا مشابه در جدول دارند و همسایه هستند. دست نشان که با تیم محبوب آبادانی‌ها در اولین سال حضورش در لیگ برتر نتایج قابل قبولی گرفته، برای شکل نگرفتن سیر نزولی باید حداکثر امتیازات این بازی خانگی را به حساب خود بریزد.

ذوب آهن بعد از تغییر و تحول در کادر فنی‌اش شرایط متفاوتی پیدا کرد و کاملا متحول شد. این تیم تا میانه های جدول بالا آمده و حالا رسیدن به رده‌های بالای جدول را هدف گرفته. مجتبی حسینی با تکیه بر بازیکنان تعیین کننده تیمش می‌کوشد تا از میدان سخت آبادان دست خالی خارج نشود.

* استقلال – گسترش؛ انگیزه‌های متفاوت برای آبی‌های تهران و تبریز

مهم‌ترین دیدار روز جمعه بین دو تیم استقلال و گسترش انجام می‌شود. شاگردان علیرضا منصوریان که به تازگی توانسته‌اند به سختی یک پیروزی در جام حذفی به دست آورند، در تلاشند تا روند رو به جلوی خود در لیگ برتر را با یک پیروزی خانگی ادامه دهند. کماکان مشکل تیم استقلال بحث مصدومان این تیم است.

در سوی دیگر این میدان گسترش فولاد که تاکنون با جمعی از بازیکنان نامدار و گران قیمت نتوانسته در حد انتظار نتیجه بگیرد، به دنبال تغییر روند خود در تهران است. استقلال در بهترین حالت می‌تواند تا رده سوم جدول صعود کند. اما تیم گسترش فولاد در صورت رقم خوردن یکسری اتفاقات در این هفته حتی می‌تواند خودش را به رده‌های میانی جدول هم برساند.

برنامه روز دوم از هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر به شرح زیر است:

جمعه ۵ آذر ۹۵

* پدیده خراسان – ماشین‌سازی تبریز– ورزشگاه ثامن مشهد – ساعت ۱۴:۳۰

داور: محمدرضا اکبریان کمک ها: یعقوب حجتی – حمدرضا کنعانی – روح اله شریفی – ناظر: نادر جعفری

* صنعت نفت آبادان – ذوب آهن اصفهان– ورزشگاه تختی آبادان – ساعت ۱۶:۱۵

داور: شاهین حاج بابایی کمک ها: حسن انتظاری – ایوب غلامزاده – محمدحسین ترابیان – ناظر: مسعود مرادی

* تراکتورسازی تبریز – صبای قم – ورزشگاه یادگار امام تبریز – ساعت ۱۴:۳۰

داور: حمید حاج ملک کمک ها: علی اکبر عظیم پور – فرزاد بهرامی – وحید صالحی – ناظر: حسین عسکری

* استقلال تهران – گسترش فولاد تبریز - ورزشگاه آزادی تهران – ساعت ۱۶:۲۰

داور: محمدحسین زاهدی فر – اسد حاج محمد – علی اکبر نوری – جواد رحیم زاده – ناظر: اسماعیل صفیری