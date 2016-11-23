شبکه سازمان یافته فساد مالی در گمرک سیستان و بلوچستان متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، در راستای عملیاتی شدن فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، خلع ید افراد خائن به اموال بیت‌المال در دستور کار ویژه تیم‌های تخصصی این مرکز قرار گرفت.

سربازان گمنام مرکز اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان پس از جمع‌آوری و تدوین اخبار مردمی رسیده درباره برخی معاملات غیرقانونی در گمرکات استان و تائید اولیه، رصد و پایش اطلاعاتی خود را آغاز کردند که به منظور هدف قرار دادن سرشبکه‌های اصلی این شبکه، ۶ ماه کار اطلاعاتی دقیق و شبانه‌روزی بر روی این پرونده صورت گرفت.

پس از محرز شدن فساد مالی و وجود مستندات اختلاس‌های کلان در این ارگان، با کسب مجوزهای قانونی و هماهنگی با دادستانی مرکز استان، سربازان گمنام مرکز اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان موفق شدند در چندین عملیات ضربتی و هماهنگ، چند نفر از مدیران و پرسنل گمرکات استان را دستگیر کنند.

متهمان در بازجویی‌های تخصصی پس از مواجه شدن با مستندات قانونی غیرقابل انکار، به جرم خود اعتراف کردند و پرده از اختلاس‌های مالی میلیاردی، ارتشاء و تبانی در معاملات دولتی خود در حوزه گمرک استان برداشتند.

با دستگیری این افراد، شبکه سازمان یافته فساد مالی در گمرکات استان متلاشی شد و متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سپاه سلمان استان ضمن قدردانی از همکاری مجدانه محمد مرزیه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، نقش اطلاع‌رسانی و همراهی مردم شریف سیستان و بلوچستان در مبارزه و پیشگیری از بروز چنین وقایعی را چشمگیر عنوان کرد.