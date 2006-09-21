ايران يك ابرقدرت منطقه اي است / ايران به اصولي كه آيت الله خميني ترسيم كرده بود بازگشته است

به گزارش خبرگزاري مهر، "جان سيمپسون" در تحليلي در اين باره مي نويسد: " آيت الله خميني يكي دو هفته پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و بازگشت از پاريس به تهران، در مصاحبه اي ، آينده ايران را با ريشه كني نظام پادشاهي، رنج جهاني و ممنوعيت نفوذ فاسد غرب، ترسيم كرد و همچنين با تشريح ديدگاههاي خود نسبت به كشورهايي غربي مانند انگليس و آمريكا گفت : ما تصميم داريم تا رابطه خود را با كشورهايي كه مي خواهند ما به ديگران وابسته باشيم قطع كنيم."

وي با اشاره به نارضايتي امام (ره) از انگليس به سبب روي كار آوردن رضا شاه مي گويد: "تقريباً 30 سال است كه غرب بر ابعاد بنياد گرايي و ديني جمهوري اسلامي ايران تمركز كرده است و ما فراموش كرده ايم كه انقلاب خميني حاوي بيانيه استقلال از آمريكا و انگليس نيز بود و در حال حاضر ايران به يمن چند عامل گوناگون يك باره به يك سطح جديدي از قدرت و نقوذ دست يافته است."

اين تحليلگر منطقه اي شبكه بي بي سي، با اشاره به افزايش قيمت نفت، سرنگوني رژيم صدام به عنوان رقيب منطقه اي ايران و قدرت يابي شيعيان در عراق و همچنين تضعيف عراق پس از سقوط صدام بر اثر خشونت ها مي گويد كه اين عوامل سبب شده است تا ايران شيعي به عنوان قدرت مسلط منطقه اي در آيد.

سيمپسون همچنين در ادامه با اشاره به دوره 8 ساله اصلاحات "محمد خاتمي" رئيس جمهور سابق ايران مي نويسد:" ايران به اصولي كه آيت الله خميني ترسيم كرده بود بازگشته است و نمي توان آن را ناديده گرفت."

وي همچنين با اشاره به اتهامات بي پايه و اساس آمريكا و همپيمانانش عليه ايران مبني بر تلاش براي دستيابي ايران به تسليحات هسته اي براي نابودي اسرائيل مي نويسد: " اگر ايران بخواهد اسرائيل را از بين ببرد شيوه اي آسانتر از ساخت بمب اتمي نيز وجود دارد."

وي با اشاره به پيروزي حزب الله به عنوان يك گروه مبارز با تسليحات بسيار ساده در مقابل ارتش كامل اسرائيل ابراز عقيده مي كند: "با تشويق وتسليح حزب الله، ايران يك جبهه ضد آمريكايي را دربين شيعيان وسني ها درقسمت هاي مختلف خاورميانه ايجاد كرده و خصومت ديرينه سني ها را تبديل به يك اتحاد جديد كرده است."

وي با اشاره به محبوبيت سيد حسن نصرالله دبيركل حزب الله از قاهره گرفته تا بيت المقدس و امان به نقل از يك شاهزاده اردني مي نويسد:"پوپوليسم احمدي نژاد و حزب الله جايگزيني براي جامعه مدني در خاورميانه شده است و آنها به مردم نيازمند نزديكتر دولت ها هستند و به اين دليل است كه آنها پيروان عظيمي دارند."

اين تحليلگر بي بي سي مي گويد: "حكومتهاي طرفدار غرب گرچه ممكن است اين را نپسندند، اما آنها كاري نمي توانند صورت دهند."

جان سيمپسون با اشاره به كاهش ملموس نفوذ آمريكا درمنطقه براين باور است كه موقعيت آمريكا نيز مشخصاً تضعيف مي شود و احمدي نژاد، ايران را در خط مقدم تمام اين تغييرات قرار داده است و براي او اين تمام بخش هاي همان روندي است كه آيت الله خميني آن را 27 سال پيش شروع كرد و آن زماني بود كه وي شاه تحميلي را سرنگون كرد."