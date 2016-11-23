۳۰۰ راهدار در محورهای مواصلاتی مازندران مستقر شدند

احمد آفرین محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر طول محورهای برفگیر مازندران را سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر اعلام و عنوان کرد: در حال حاضر ۲۰ راهدارخانه در محورهای مواصلاتی استان تجهیز شده و آماده سرویس دهی به مسافران و در راه ماندگان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران ضمن قدردانی از تعامل و همکاری دستگاه‌های امداد و نجات جاده ای از جمله پلیس راه استان خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش دما و بارش برف در سطح محورهای کوهستانی به تمامی رانندگانی که قصد تردد از محورهای کوهستانی را دارند توصیه می‌شود ضمن رعایت قوانین و مقرارت، تجهیزات و امکانات ایمنی از جمله زنجیر چرخ را همراه داشته باشند.

وی گفت: حفظ ارتباطات و تداوم جریان پیوسته شبکه حمل و نقل و بالاخص شبکه حمل و نقل جاده ای در تمامی ایام سال از اهمیت ویژه ای برخوردار است که کوچک‌ترین عامل بازدارنده این جریان پیوسته، صدمات جبران ناپذیری را بطور مستقیم و غیر مستقیم وارد خواهد ساخت.

وی یادآور شد: برنامه ریزی‌های شبکه راهداری استان به ویژه برنامه ریزی برای حفظ ایمنی و جریان ترافیک در فصول سرد سال از درجه بالایی از اهمیت و حساسیت برخوردار است.

آفرین محمدزاده تصریح کرد: این اداره کل به منظور حفظ ایمنی جاده‌ها و تردد روان وسایل نقلیه و جلوگیری از بروز سوانح رانندگی با کلیه امکانات و اکیپ‌های راهداری خود آمادگی کامل برای عملیات راهداری زمستانی را دارد.