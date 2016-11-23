کماندار آبیکی عازم رقابت های کامپوند جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عبادی کماندار آبیکی امشب برای شرکت در مسابقات جام جهانی راهی مراکش می شود.

عبادی در بخش کامپوند در این رقابت ها شرکت می کند.

رقابت‌های جام جهانی داخل سالن مراکش از ۶ آذر به مدت یک هفته در مراکش برگزار خواهد شد.

اسماعیل عبادی طلای رقابتهای جهانی، آسیایی و بازی های آسیایی را در کارنامه دارد.

رقابت های فوتبال کارگری منطقه یک کشور در قزوین آغاز شد

این مسابقات با شرکت تیم های گیلان، البرز، مرکزی و قزوین تا فردا در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین ادامه دارد.

دو تیم برتر راهی مرحله بعد این رقابت ها می شوند.

تیم فوتبال امیدهای کاسپین در مقابل خیبر خرم آباد به میدان می رود

در ادامه رقابت های هفته پنجم لیگ یک امید کشور، کاسپین قزوین در بازی خارج از خانه برابر خیبرخرم آباد صف آرایی می کند.

این بازی پنجشنبه ۴ آذر در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار می شود.

تیم فوتبال بزرگسالان کاسپین قزوین هم به مصاف کارای شیراز می رود.

تیم فوتبال کاسپین قزوین در هفته دوازدهم رقابت های لیگ دو در بازی خارج از خانه با تیم کارای شیراز دیدار می کند.

این دیدار شنبه هفته آینده به میزبانی تیم شیرازی برگزار می شود.

رقابت های تیراندازی شهرستان آبیک برگزار شد

در رقابت های تیراندازی آبیک، حسین خاتمی، هادی صالحی و محمدعلی حسن پور عنوان های نخست تا سوم را به دست آوردند.

این رقابت ها در بخش تفنگ بادی با شرکت فرهنگیان آبیک به مناسبت هفته مبارزه با موادمخدر در سالن تیراندازی شهرستان آبیک برگزار شد.