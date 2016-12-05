اتمام خط لوله صلح تا پایان ۲۰۱۸/ هند به همه پرسی در کشمیر تن نداد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ علی کاوسی نژاد: پاکستان یکی از کشورهای مسلمان و همسایه جمهوری اسلامی ایران است. خبرنگار مهر در مورد مسایل منطقه از جمله درگیری های اخیر در مرز هند و پاکستان، روابط پاکستان و ترکیه و روابط تجاری و اقتصادی ایران و پاکستان و نیز اجرایی شدن پروژه خط لوله گاز بین دو کشور با «آصف درانی» سفیر پاکستان در تهران گفتگویی انجام داده و به بررسی تحولات منطقه و نیز روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان پرداخته است.

آصف درانی، سفیر پاکستان در تهران اهل کویته است و به زبانهای پشتو، اردو و دری تکلم کرده و زبان فارسی را نیز با لحنی دلنشین صحبت می کند. وی از چهار ماه ونیم پیش فعالیت دیپلماتیک خود را در تهران آغاز کرده و پیش از این سفیر پاکستان در کشور امارات بوده است.

آقای درانی که تجربه ای سی ساله در وزارت خارجه پاکستان دارد پیش از این و در سالهای دور برای یک دوره چهار ساله در سفارت پاکستان در تهران به عنوان دبیر اول انجام وظیفه کرده است، علاوه بر این وی در کشورهای افغانستان، هند، انگلیس و سازمان ملل فعالیت دیپلماتیک داشته است.

آصف درانی آشنایی زیادی با فرهنگ وتمدن ایرانی داشته و خواستار ارتقای روابط ایران و پاکستان در تمام زمینه ها است.

*پس از تصویب برجام، چه تغییر و تحولاتی در روابط تجاری ـ اقتصادی بین دو کشور ایران و پاکستان به وجود آمده است؟

این موضوع بسیار دلگرم کننده است که تحریم های بین المللی اعمال شده علیه ایران در حال برداشته شدن است و باید به ایران تبریک گفت که با انجام مذاکرات توانست به این موفقیت دست یابد. ما امید داریم مشکلات و مسایل باقیمانده در راه اجرایی شدن برجام به زودی رفع شوند.

ایران و پاکستان در عرصه تجاری با هم روابط خوبی داشته اند اما پس از اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران میزان تجارت بین دو کشور کاهش یافت. قبل از اعمال تحریم های بین المللی سطح مبادلات تجاری بین دو کشور ۱.۵ میلیارد دلار بود که این میزان در زمان تحریم ها به ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. امید می رود با رفع تحریم ها تجارت بین دو کشور افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد.

در راه افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور موانع و مسایل بانکی وجود دارد و مقامات بانکی در تلاش هستند که این موانع را از سر راه بردارند و بانک های مرکزی دو کشور با همدیگر در تماس بوده و امید است که این موانع و مسایل به زودی رفع شوند.

تجار و بازرگانان دو کشور برای انجام تجارت و افزایش سطح مبادلات تجاری علاقه خوبی از خود نشان می دهند. جناب آقای حسن روحانی؛ رئیس جمهور ایران در ماه مارس به اسلام آباد سفر کرد و در دیدار با «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان دو طرف توافق کردند که سطح مبادلات تجاری بین دو کشور در پنج سال آینده به پنج میلیارد دلار برسد.

ما به روابط خود با ایران اهمیت فراوانی می دهیم، دو کشور از طریق تجارت می توانند به همکاری ثمر بخشی دست یابند. گفتگوها برای تامین برق مورد نیاز پاکستان از طریق ایران در جریان است.

پاکستان علاوه بر تامین برنج مورد نیاز ایران می تواند تجهیزات و ابزار آلات مهندسی، صنعتی و کشاورزی، وسایل مورد نیاز در عرصه پزشکی و جراحی نیز به ایران صادر کند. پاکستان به کشورهای غربی نیز وسایل مورد نیاز جراحی صادر می کند.

علاوه بر این پاکستان در ساخت وسایل ورزشی با برندهای بین المللی فعالیتی گسترده دارد. در بخش نساجی و بافندگی پاکستان فعالیت خوبی داشته و به کشورهای دیگر محصولات نساجی و پوشاک صادر کرده و از آن کسب درآمد می کند.

امید دارم همانطور که در گذشته ایران و پاکستان به عنوان دو همسایه با یکدیگر روابط خوبی و گرمی داشته اند در آینده نیز این روابط گسترش یابد. دو کشور باید به سمت تجارت آزاد قدم برداشته و حجم مبادلات تجاری خود را افزایش دهند.

من عاشق و شیفته فرش ایرانی هستم و برای دومین باری که در ایران حضور پیدا کرده ام در ابتدا به زیارت امام رضا(ع) مشرف شدم و با استاندار خراسان رضوی نیز دیدار و ملاقات داشتم. پس از آن به تبریز رفتم و در روزهای گذشته به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده و از شهرهای چابهار و زاهدان دیدن کردم. در این سفر نیز با استاندار سیستان و بلوچستان دیدار داشتم. از آنجا نیز سفری به بندر «گوادر» پاکستان داشتم که هدف از این سفر بررسی امکان گسترش روابط بازرگانی و تجاری بین دو کشور و نیز رونق تجارت مرزی بوده است.

*چه موانعی در راه اجرایی شدن خط لوله صلح بین ایران و پاکستان وجود دارد و این خط لوله چه زمانی به بهره برداری می رسد؟

به دلیل اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران هیچ شرکتی حاضر به سرمایه گذاری یا احداث پروژه خط لوله گاز نشد. بعد از رفع تحریم ها علیه ایران، دولت پاکستان با یک شرکت چینی مذاکراتی را آغاز کرده و به زودی کارهای اجرایی در پاکستان نیز انجام شده و امید می رود تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی پروژه گاز رسانی به پاکستان نهایی و به بهره برداری برسد.

*ایران و دیگر کشورهای منطقه برای پیوستن به پروژه کریدور اقتصادی پاکستان ـ چین علاقه مندی خود را ابراز کرده اند آیا دیگرکشورهای منطقه از جمله ایران می توانند به کریدور مذکور بپیوندند؟

چین قصد دارد از طریق پاکستان به بازارهای تجاری خاورمیانه و آفریقای شمالی دسترسی پیدا کند و با توجه به اینکه آقای دکتر روحانی و نواز شریف بر اهمیت ارتباط بین بنادر «گوادر» و «چابهار» اشاره داشته اند، ایران می تواند در این پروژه اقتصادی نقش مهمی ایفا کند.

*در روزهای اخیر شاهد درگیری هایی در مرز هند و پاکستان در منطقه کشمیر هستیم. علت درگیر های اخیر در مرز دو کشور چیست؟

پس از استقلال پاکستان، ارتش هند به طور غیرقانونی وارد کشمیر شد و قسمت بزرگی از این ایالت مسلمان نشین را به تصرف خود درآورد. پس از آن اعتراضات مردمی در منطقه کشمیر علیه دولت وقت هند شروع شد، کشور هند مسئله کشمیر را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرد.

طبق طرح تقسیم قرار بود مناطقی که بیشترین جمعیت مسلمان را داشت به پاکستان ملحق شوند و مناطقی که بیشترین جمعیت هندو را دارا بود به هند تعلق گیرند. طبیعی بود که ایالت جامو و کشمیر به پاکستان ملحق شود اما هند توافق مورد نظر را نقض کرد.

برای الحاق ایالت جامو و کشمیر به هند؛ این کشور توافقنامه ای زیرکانه با حاکم وقت این ایالت به امضا رساند. پس از اعتراضات گسترده مردم کشمیر موضوع در سازمان ملل مطرح شد و این سازمان حکم به انجام همه پرسی در این منطقه داد اما دولت هند با نقض قطعنامه های سازمان ملل به انجام همه پرسی در کشمیر تن نداد.

قطعنامه های سازمان ملل در باره حل مسئله کشمیر از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۷ در این سازمان وجود دارد و در این قطعنامه ها بر حل و فصل مسئله کشمیر تاکید شده است.

در حال حاضر دو مسئله مهم در قطعنامه های سازمان ملل قرار دارند یکی مسئله فلسطین و دیگری مسئله کشمیر و هر دو منطقه اشغالی محسوب می شوند. ما شاهد آن هستیم که مردم منطقه کشمیر از وضعیت موجود در منطقه راضی نبوده و هر از گاهی شاهد خیزش های مردمی در ایالت جامو و کشمیر هستیم و همچنین اقدامات هند برای سرکوب مردم کشمیر ادامه دارد.

پاکستان همیشه به دنبال آن است که از طریق صلح آمیز و دیپلماتیک مسئله کشمیر حل و فصل شود. پاکستان هرگز برای حل مسئله کشمیر از قدرت نظامی استفاده نکرده و به دنبال راه حل دیپلماتیک مسئله کشمیر است. پاکستان یکی از طرفین موضوع کشمیر است و اگر هند در این فکر است که با توسل به تروریسم دولتی در کشمیر، پاکستان را تحت فشار قرار دهد حتما در اشتباه است.

پس ازکشته شدن «برهان مظفر وانی» از فرماندهان جوان «حزب المجاهدین» در منطقه کشمیر به دست نیروهای امنیتی هند واکنشی از طرف مردم منطقه کشمیر علیه این اقدام نیروهای امنیتی هند صورت گرفت و بیش از دویست هزار کشمیری در مراسم تشییع جنازه این جوان کشمیری شرکت داشتند و پس از تیراندازی نیروهای امنیتی هند تعدادی از مردم جامو و کشمیر کشته و زخمی شدند. نیروهای امنیتی هند برای مقابله با اعتراضات مردمی در منطقه کشمیر از گلوله های ساچمه ای استفاده کردند.

بیش از ۱۵۰ نفر از مردم کشمیر بر اثر اصابت گلوله های ساچمه ای نابینا شده و بیش از ۷۰۰ نفر نیز قسمتی از بینایی خود را از دست داده اند و این اولین بار است که دولت هند برای مقابله با اعتراضات مردمی از گلوله های ساچمه ای استفاده می کند تا به نوعی بتواند جوانان کشمیری را از لحاظ فیزیکی و جسمانی ناتوان کرده و آنها را سربار خانواده هایشان کند و این می تواند نتایج مهلکی بدنبال داشته باشد.

از هشتم ژوئیه سال جاری میلادی تا به حال نیروهای امنیتی هند به اقدامات سرکوب گرایانه علیه غیرنظامیان در کشمیر روی آورده اند و مردم منطقه دست از اعتراضات خود برنداشته و نام آن را «انتفاضه دوم» گذاشته اند.

پس از حمله به مقر فرماندهی نیروهای ارتش هند در منطقه «اوری» در کشمیر، دولت هند آن را یک عملیات تروریستی دانسته و آن را به پاکستان نسبت داد و این به دلیل آن است که هند می خواهد توجه جهانیان را از اقدامات سرکوب گرایانه خود علیه مردم بیگناه کشمیر منحرف سازد.

پاکستان خود از کشوهای قربانی تروریسم در منطقه است و تقریباً ۷۰ هزار پاکستانی در یک دهه اخیر قربانی تروریسم شده اند. کشور هند باید به این موضوع آگاه باشد که با انجام تیراندازی در مرز دو کشور نمی تواند پاکستان را در موضوع کشمیر تحت فشار قرار دهد و تنها راه حل مسئله کشمیر انجام مذاکرات صلح آمیز است.

از سویی چون هند و پاکستان دو کشور هسته ای در منطقه هستند، باید اقداماتی برای جلوگیری از وخامت اوضاع در منطقه انجام دهند.

*رئیس رژیم صهونیستی در روزهای گذشته به هند سفر کرده و در دیدار با سران دولت هند اعلام کرده است که هند و رژیم صهیونستی در صدد هستند سالگرد روابط ۲۵ ساله خود را جشن بگیرند و این خود اعتراضات مسلمانان هندی را برانگیخته است. نظر شما در این مورد چیست؟

بنده نمی توانم اظهار نظری در این مورد داشته باشم چون هند کشور مستقلی است و می تواند با هر کشوری روابط دیپلماتیک داشته باشد. حقیقت این است که دولت هند در گذشته یکی از حامیان دفاع از مسئله فلسطین بود اما در سالهای اخیر موضعی بی طرفانه در قبال موضوع فلسطین اختیار کرده است.

سیاست هند در منطقه مصداق این ضرب المثل انگلیسی است که «دویدن با خرگوش، شکار با سگ شکاری» (شریک دزد و رفیق قافله). از سویی هند خود یکی از بنیان گذاران جنبش عدم متعهد بود اما به نظر می رسد که در حال حاضر در جمع کشورهای غیر متعهد نقش آنچنانی ایفا نمی کند.

اگر در دنیا یک میلیارد فقیر زندگی می کند نیمی از این جمعیت در هند به سر می برند و این خیره سری هند باعث افزایش تعداد فقرا در این کشور شده است.

*اخیراً رئیس جمهور ترکیه به پاکستان سفر کرد و در پارلمان این کشور به سخنرانی پرداخت. روابط دو کشور ترکیه و پاکستان در زمینه های مختلف به چه شکل خواهد بود؟

در دهه ۱۹۲۰ میلادی «تحریک خلافت» در شبه قاره آغاز شد و از طرف قدرت های جهانی سلطنت عثمانی تحت فشار بود. زنان مسلمان شبه قاره زیورآلات خود را برای کمک مالی به سلطنت عثمانی در رویارویی با انگلیسیها فروختند. روابط بین مسلمانان شبه قاره و ترکیه قبل از استقلال پاکستان وجود داشت. همانطور که ایران اولین کشوری بود که پاکستان را به رسمیت شناخت و ما همواره آن را به یاد داریم به همین منوال مسلمانان ترکیه این حمایت مردم شبه قاره را هرگز فراموش نخواهند کرد.

ما به روابط خود با ترکیه افتخار می کنیم. هر دو کشور همواره در خصوص مسایل مختلف در کنار همدیگر بوده و ما از حمایت ترکیه از مردم کشمیر و آرمان های آنها تشکر می کنیم.

*نظر شما در مورد برقراری صلح و ثبات در افغانستان و نیز پیوستن ایران به جمع کشورهای مذاکره کننده در موضوع افغانستان چیست؟

در افغانستان تنش و نا امنی وجود دارد و تمام طرف های مذاکره کننده توافق دارند که صلح و ثبات در افغانستان شکل گیرد و صلحی پایدار در منطقه بوجود آید. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر استفاده از قدرت نظامی در افغانستان باعث افزایش نا امنی ها در این کشور شد. پاکستان در ۳۷ سال گذشته مهمان سه میلیون مهاجر افغانستانی بوده که نیمی از آنها به طور غیر قانونی در این کشور زندگی می کنند.

گروه طالبان در افغانستان دارای پایگاه هایی است که از این طریق به انجام فعالیت می پردازد. مشارکت چین در مذاکرات صلح افغانستان یک تحول مثبت است. ایران یکی از همسایگان افغانستان است و پیوستن ایران به مذاکرات صلح افغانستان می تواند به بهبود وضعیت کمک کند.

دولت پاکستان مایل است که مشکلات افغانستان توسط مردم این کشور و از طریق مذاکرات صلح آمیز حل و فصل شود. در مورد حضور داعش در افغانستان می توان گفت که بعضی از شاخه های گروه طالبان با نام داعش در افغانستان فعالیت می کنند. نمی توان به طور یقین گفت که داعش توانسته است در افغانستان برای خود پایگاهی بوجود آورد.