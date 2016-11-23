یک کهکشان کوتوله کم نور کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «پرت نیوز»، دانشمندان با استفاده از یک تلسکوپ هشت متری که در قله جزیره هاوایی قرار گرفته توانستند این کهکشان کوتوله را مشاهده کنند. آنها معتقدند این کم نورترین کهکشانی است که تا به حال کشف شده است.

کشف تازه ستاره شناسان که «ویرگو ۱» (Virgo ۱) نام گرفته در مسیر صورت فلکی سنبله قرار دارد، به عبارت دیگر ۲۸۰ هزار سال نوری با منظومه شمسی فاصله دارد. به این ترتیب ویرگو ۱ هم به گروه ۵۰ کهکشان ماهواره ای در همسایگی منظومه شمسی پیوسته که قابل مشاهده است.

کشف این کهکشان که در ژورنال ستاره شناسی نیز ثبت شده، به درک بهتر دانشمندان از ویژگی های «ماده سیاه» کمک می کند. ۸۰ درصد جهان از این ماده مرموز ساخته شده است.

ماساشی چیبا مدیر پروژه و پروفسور انستیتو ستاره شناسی دانشگاه توکیو ژاپن در این باره می گوید: این کشف نشان دهنده صدها کهکشان کوتوله کشف نشده در همسایگی کهکشان راه شیری است. تعیین دقیق تعداد این کهکشان و خصوصیات شان سرنخ مهمی به ما از چگونگی تشکیل کهکشان راه شیری و البته ماده سیاه می دهد.

همچنین در اطراف کهکشان راه شیری ابرهای کوچک و بزرگ ماژلانی وجود دارد که دورترین آنها در فاصله ۱۶۳ هزار سال نوری قرار دارد.