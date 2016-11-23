به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح های اقتصاد مقاومتی بسیج در لرستان اظهار داشت: یکی از طرح های در دستور کار سپاه در کشور ایجاد زیر ساختهای لازم در دهستان های محروم است.

وی با بیان اینکه در این راستا ۱۰۰ دهستان درسطح کشور برای توسعه و اجرای طرح های اقتصای، عمرانی، فرهنگی و ... در نظر گرفته شده است گفت: این دهستان های شناسایی شده دارای درجه محرومیت بسیار بالایی هستند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در این دهستان ها در چهار حوزه ایجاد زیر ساخت ها، سلامت، فرهنگ و ایجاد اشتغال کار صورت می گیرد گفت: در این راستا در استان لرستان نیز پنج دهستان در شهرستان های مختلف استان برای اجرای این اقدامات پیش بینی شده است.

سردار کشکلوی بیان داشت: اعتبار پیش بینی شده برای هدکدام از این دهستان های لرستان بیش از ۱۴ میلیارد تومان است.

وی یادآور شد: طرح های پیش بینی شده در این زمینه در دهستان های «ذلقی» شهرستان الیگودرز، «میربگ» شهرستان دلفان، «سپیددشت کشور» شهرستان لفان، «شاهیوند» شهرستان دوره چگنی، «هومیان» شهرستان کوهدشت و «ژان» شهرستان دورود عملیاتی می شوند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان بیان داشت: برای اجرای اقدامات لازم در چهار حوزه یاد شده در این دهستان ها قرارگاه سازندگی در استان راه اندازی خواهیم کرد.