حل مشکلات عراق نیازمندحاکمیت تفکربسیجی است/لزوم بازگشایی مرزخسروی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی امروز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل حج و زیارت استان کرمانشاه، با گرامیداشت هفته بسیج و با اشاره به سخن امام راحل(ره) مبنی بر اینکه خداوند ایشان را با بسیجیان محشور کند اظهار داشت: تعبیر بسیج به شجره طیبه بهترین تعبیر است چه اینکه بسیج مبنایی قرآنی و اعتقادی دارد.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور با اشاره به اینکه ریشه های بسیج در عراق و سوریه انقلاب ایجاد کرده است افزود: جز با حاکمیت تفکر بسیجی حل مشکلات عراق امکان پذیر نیست.

اوحدی با تاکید بر اینکه ثمرات شجره طیبه بسیج در طی مراحل رشد انسان ها و تنظیم روابط فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اثرگذار است بیان کرد: حفظ استقلال کشور و توفیقات هسته ای کشور ایران در گرو همین فرهنگ بسیجی است.

وی با انتقاد از اینکه در زمان جنگ بسیج را محدود به یک جریان سیاسی می دانستند افزود: امروز اگر مدافعان حرم در سوریه نمی جنگیدند شاید با حضور داعش شاهد مرصادی دیگر در کرمانشاه می بودیم.

اوحدی با تاکید بر اینکه عظمت بسیج، استکبار جهانی را در حالتی منفعلانه قرار داده گفت: این در حالی است که روزی استکبار جهانی با نوک بینی با جهان سخن می گفت.

وی با اشاره به تلاش اهل تسنن در دفاع از ارزش ها افزود: حرکت عظیم پیاده روی اربعین حرکت متعصبانه شیعیان است.

لزوم بازگشایی مرز خسروی برای گره گشایی حجم تردد پیاده روی اربعین

اوحدی درباره مراسم تودیع نجفیان نیز گفت: وی بیش از ۲۸ سال به عنوان مدیر حج و زیارت استان خدمت کرده که نشان از توفیق او دارد.

وی افزود: به دلیل بازنشستگی مدیر کل حج و زیارت استان با مشورت استاندار کرمانشاه و نمایندگان مردم استان درمجلس شورای اسلامی آقای دارابی را به عنوان مسئول جدید این اداره انتخاب کردیم.

اوحدی درباره بازگشایی مرز خسروی نیز گفت: برای گره گشایی حجم تردد پیاده روی اربعین نیازمند بازگشایی دو مرز هستیم که امید است با آزادسازی موصل شاهد بازگشایی مرز خسروی باشیم.