به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد قم پژوهی، محمد مهیار در جلسه این هفته بنیاد قم‌پژوهی که با موضوع بزرگداشت استاد علی‌اصغر فقیهی به مناسبت سیزدهمین سالگرد درگذشت وی و ارائه گزارشی از کتاب «شناختنامه استاد علی اصغر فقیهی» برگزار شد، گفت: استاد فقیهی خود با افرادی مثل استاد معین حشر و نشر داشت و نسل بعدی که از شاگردان ایشان هستند، در سطح ملی شناخته شده و صاحب نظرند.

وی با بیان اینکه مرحوم علی اصغر فقیهی پایه‌گذار تحقیق و پژوهش در قم است، گفت: اگر بخواهیم بدانیم که پایه‌گذاری تحقیق و پژوهش در قم چه کسی است، به غیر از ایشان کسی را سراغ نداریم.

این استاد دانشگاه افزود: اما نسل سوم امروز جوانانی در قم هستند که آثار ارزشمندی دارند و با توجه به اینکه اول کارشان است ولی کارهایشان ملی است؛ مثل آقای رهبریان که در دایره‌المعارف‌ها مأخذ هستند یا آقای جواد بشری که در نسخه شناسی در ایران همتا ندارد.

وی گفت: لذا ما باید با تکیه بر اساتید گذشته این جوانان را که در کشور جایگاه دارند تشویق کنیم و کارهای این جوانان را جمع آوری کنیم و بزرگداشت برای جوانان هم گرفته شود. در زمان حیات مرحوم فقیهی دنبال چنین کاری بودیم. حتی قرار بود منزل شخصی ایشان برای این کار اختصاص یابد که متأسفانه نشد.

مهیار با بیان اینکه خواسته مرحوم فقیهی احترام به جوانان و تشویق آنان بود، گفت: امیدواریم بنیاد قم‌پژوهی این خواسته استاد را دنبال کند و در کنار بزرگداشت کسانی مثل استاد فقیهی، افرادی مثل آقای رهبریان نیز تجلیل شوند.

وی در پایان گفت: افرادی مثل استاد فقیهی در سطح ملی شناخته شده‌اند و باید تصویر بزرگان قم مثل ایشان در بنیاد قم‌پژوهی در معرض دید همگان باشد تا همه، بزرگان شهرشان را بشناسند.

کتاب خاطرات شخصی استاد علی اصغر فقیهی منشتر می‌شود

استاد عباس فقیهی برادر مرحوم علی اصغر فقیهی نیز در این جلسه ضمن اشاره به خاطراتی از برادر خود گفت: ما در محله آلوچو زندگی می‌کردیم و محل تولد اخوی نیز همان محل بود. وجه تسمیه آلوچو نیز این بود که زمینی وسیعی بود که وسط آن یک آلاچیق بود که به نام آلوچو معروف شد. پدر ما شیخ ابوالحسن فقیهی از شاگردان آیت الله حائری بود و پدر بزرگ ما ملامحمد و اجداد ما اکثراً از روحانیون بودند.

وی افزود همسر اخوی نیز از طاهری‌ها بود که اخوی خانم آن مرحوم حاج آقا کاظم از روحانیون وعاظ و هنرمند بود که نقشه قالی را طراحی کرد که به نقشه آقا کاظمی معروف بود.

برادر مرحوم فقیهی با اشاره به خصوصیات برادر خود مانند احترام به افراد، تواضع، مردمداری، وفای به عهد و... افزود: آن مرحوم علاقه‌ای به ریاست نداشت و ریاست دبیرستان حکیم نظامی را با پافشاری برخی از دوستان و اساتید برای مدتی قبول کرد و ریاست اداره فرهنگ قم را در آن زمان را قبول نکرد و فقط علاقه ایشان به مطالعه، تحصیل و تدریس و جمع‌های علمی بود.

وی گفت: استاد فقیهی برای آثار خود زحمات فروانی کشید و من از نزدیک شاهد بودم. ایشان برای ترجمه نهج البلاغه حدود دوازده سال زحمت کشید و همچنین آثار دیگر مثل تاریخ آل بویه یا شرح توحید مفضل که با همکاری شهید دکتر بهشتی انجام داد.

فقیهی افزود: یکی از کتاب‌های استاد فقیهی در آن زمان برگزیده شد و جایزه دریافت کرد. همچنین کتابخانه شخصی ایشان که گنجینه ارزشمندی بود، طبق وصیت خودشان به کتابخانه حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی جهت استفاده علاقمندان اهدا شد.

وی در پایان گفت: کتاب خاطرات شخصی و فردی آن مرحوم توسط فرزندم آقای محمدفقیهی در حال آماده شدن است و ان‌شاء الله به زودی منشر می‌شود.

گفتنی است در این جلسه هادی فرساد، عباس فرساد، احمد خامه‌یار، سنگتراشان، رهبریان، یساولی، محمد فقیهی و سیدمحسن محسنی با اشعار، خاطرات و بررسی آثار و... یاد استاد فقیهی را گرامی داشتند.