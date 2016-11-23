خبرگزاری مهر – آرمان نصراللهی؛ دوم آذرماه سال ۹۵، ساعت ۱۰ صبح و به صورت همزمان در دو مکان فرهنگی در شهر سنندج دو برنامه برگزار شد که یکی از برنامه ها با ازدحام جمعیت مواجه شده و دیگری با سالنی خالی از حضور مردم و مقایسه این دو اقدام و برنامه فرهنگی بار دیگر پرده از مظلومیت کتاب در کردستان برداشت.

دانشگاه کردستان در همین تاریخ و ساعت میزبان رامبد جوان مجری برنامه خندوانه در قالب برنامه ای تحت عنوان بررسی جایگاه و وضعیت طنز بود و سالن آمفی تئاتر این مرکز آموزش عالی مملو از جمعیت شد و حتی عده ای به دلیل پیدا نکردن جا برای ایستادن مجبور به برگشتن از حضور در این برنامه و مراسم شدند.

در همان ساعت و تاریخ آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج میزبان مراسم تقدیر و تجلیل از برترین های کتاب کردستان بود که اگر مدیران و مسئولان و همچنین دست اندرکاران مرتبط با موضوع را کسر کنیم، به زحمت به تعداد انگشتان یک دست می شد مخاطب را در این سالن مشاهده کرد.

مقایسه این دو اتفاق فرهنگی در مرکز استان کردستان بار دیگر نشان دهنده مظلومیت کتاب در جامعه است و به همین دلیل باید این داستان مظلوم بودن مهمترین عنصر معرفت و دانایی در کشورمان را بار دیگر نوشت و برایش پایانی بهتر را متصور بود.

در اینکه رامبد جوان با خلاقیت و نوآوری خود و مدیریت تیمی قوی توانست در مدت زمانی اندک خندوانه به عنوان یک برنامه معمولی در یکی از شبکه های تخصصی صدا و سیما را به سطحی برساند که گوی رقابت را از برنامه نود شبکه سه برباید هیچ شکی نیست و به همین دلیل باید هوش و ذکاوت وی را ستود و مردم نیز برای دیدنش سر و دست بشکنند.

حضور رامبد جوان در دانشگاه کردستان با حداقل هزینه و امکانات و همچنین با کمترین میزان تبلیغات و تنها با بهره مندی از فضای مجازی جمعیت هزار نفری را به سالن ۳۰۰ نفری دانشگاه کردستان می کشاند ولی بسیج شدن کلی از مسئولان ارشد و بلند پایه استان به بهانه تجلیل از فعالان عرصه کتاب نمی تواند ۳۰۰ صندلی مجتمع فجر را پر کند.

روی تاریک این سکه جایی است که سالها در کشورمان از مظلومیت کتاب سخن به میان می آید و همگان بر این موضوع تاکید می کنند ولی علیرغم این اتفاق نظر باز هم در مظلومیت کتاب کاسته نشده و همچنان همگان شاهدند که بی تفاوتی ها در میان مردم و مسئولان کتاب را آزار می دهد.

کتاب مظلوم است و در روزهایی که بخش زیادی از سرگرمی های جامعه جوان ایرانی پای صفحات رنگارنگ فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تلف می شود، دانای مهربان در کنج قفسه ها خاک خورده و یا اینکه در پیاده روهای شهر زیر پای رهگذران بی تفاوت غم غربت را تجربه می کند.

امسال نیز هفته کتاب با همان برنامه های کلیشه ای و مراسم های موازی در استان کردستان گذشت، ولی بهتر آن است که این همه دستگاه و نهاد عریض و طویل متولی بخش فرهنگ فکری تازه برای کتاب داشته باشند تا بالاخره یک بار برای همیشه این مظلومیت از یار مهربان برداشته شده و این دانای مهربان به متن زندگی روزمره مردم بازگردد.