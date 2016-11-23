اعتقاد به ۹ دی حرکت در مسیر انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کریمی اول ظهر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی پاسداشت یوم‌الله ۹ دی‌ماه که در گرگان برگزار شد، گفت: اگر کسی به حادثه ۹ دی به‌عنوان قله بصیرت و انقلابی گری اعتقاد دارد در مسیر انقلاب است و اگر دچار شبهه بوده، در غیر این صورت در مسیر ضدانقلابی است.

وی افزود: ۹ دی خط مرز بین انقلابی و ضدانقلابی است چراکه فتنه گران در اتاق فکر با توده‌ای‌ها و ضدانقلاب‌ها دست‌به‌دست هم می‌دهند.

جانشین سپاه نینوای گلستان گفت: سال گذشته یکی از استان‌های موفق در برگزاری بزرگداشت ۹ دی بوده‌ایم و امسال باید قوی‌تر عمل کنیم و در این زمینه سرآمد باشیم.

وی افزود: فتنه گران سال ۸۸ در پی نارضایتی انتخاباتی پایه‌های انقلاب یعنی اصل ولایت‌فقیه، استکبارستیزی، شهادت‌طلبی و اصل عاشورا را نشانه گرفته‌اند.

جانشین سپاه نینوا گلستان بابیان اینکه در روز ۹ دی حماسه‌ای خلق شد که نقشه دشمنان را نقش بر آب کرد، گفت: متعجبم از افرادی که در این جلسه حضور ندارند و باید بررسی شود اگر دلیل موجهی نداشته باشد جای بازبینی دارد.

کریمی اول تصریح کرد: اگر امروز کسی مدیرکل است و در مسند مدیریتی نشسته است از برکات ۹ دی است چراکه اگر آن توطئه به نتیجه می‌رسید امروز هیچ‌کدام از آن‌ها مدیرکل نبودند.

وی بابیان اینکه نمی‌خواهم کسی را متهم کنم اما حضور نداشتن در صحنه و چنین جلسه‌ای نشان می‌دهد هنوز خبرهایی هست، اظهار کرد: خداراشاکریم که هنوز خانواده شهدا و افرادی که دل درگرو انقلاب دارند از این راه خسته نمی‌شوند و تحت تأثیر دشمنان نیستند.

جانشین سپاه نینوای گلستان با اشاره به راهپیمایی روز ۱۳ آبان سال جاری گفت: با توجه به اینکه در این روز مدارس تعطیل بود و باران می‌بارید اما حجم وسیعی از دانش آموزان در این روز شرکت کردند.

سرهنگ کریمی اول اظهار کرد: اسرائیلی‌ها رسماً اعلام کردند افرادی که به مقابله با نظام جمهوری اسلامی می‌پردازند سرمایه‌های اسرائیل هستند.

وی بابیان اینکه ۹ دی فرصتی است که حضور انقلابی گری و اطاعت از ولی امر خودمان را اثبات کنیم، گفت: باید تلاش کنیم بحث بصیرت افزایی در بین مردم انجام‌شده و هرجایی که فردی تریبونی دارد برای بصیرت افزایی مردم نسبت به آن استفاده کنند.



