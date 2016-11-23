مرکل از قطع احتمالی مذاکره با ترکیه انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله اشپیگل، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در سخنان امروز خود در پارلمان آلمان ضمن انتقاد از عملکرد «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در قبال مواردی مانند آزادی بیان اظهار داشت: انتقاد از عملکرد دولت ترکیه همواره وجود دارد، اما این به معنی قطع روند مذاکره اروپا با ترکیه نیست.

وی افزود: دولت ترکیه باید آزادی مطبوعات را در راس امور اجتماعی خود قرار داده و به دستگیری ها و بازداشت ها پایان دهد.

صدراعظم آلمان با اشاره به سفر اخیر «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه به ترکیه و مثبت ارزیابی کردن آن تصریح کرد: مناسبات برلین-آنکارا همواره از جایگاه مناسبی برخوردار بوده است.

مرکل همچنین بر لزوم اعمال اصلاحات در ترکیه تاکید کرد.