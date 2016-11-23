واکنش وزارت صنعت به ورود خودروهای تولیدی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت با ارائه توضیحاتی نسبت به واردات خودروهای غیرآمریکایی تولیدی در این کشور اعلام کرد: رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گزارش خبرگزاری مهر مدعی شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای مکتوب به پلیس راهور، خواستار از سرگیری شماره‌گذاری خودروهای غیر آمریکایی تولیدی در این کشور شده است که این ادعا تکذیب می شود و هیچ نامه‌ای به پلیس راهور ارسال نشده است.

روز گذشته رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که وزارت صنعت، در نامه‌ای به پلیس راهور خواستار از سرگیری شماره‌گذاری خودروهای غیرآمریکایی تولیدشده در این کشور شده است. در حالیکه وزارت صنعت این خبر را رد و اعلام کرده که نامه‌ای به پلیس راهور ارسال نشده است؛ در حالیکه در فایل صوتی موجود در خبرگزاری مهر، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو خبر از نامه‌نگاری وزارت صنعت و طرح شکایت از پلیس راهور در مراجع قضایی داده است.