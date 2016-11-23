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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۸

دو شهید گمنام در شهر شنبه تشییع و خاکسپاری می‌شوند

دو شهید گمنام در شهر شنبه تشییع و خاکسپاری می‌شوند

دشتی- بخشدار شنبه و طسوج گفت: با پیگیری های صورت گرفته برای اولین بار دو شهید گمنام همزمان با رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) در شهر شنبه تشییع وخاکسپاری می شوند.

هادی اخلاقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون جلسات مختلفی برای برگزاری باشکوه تر این دو شهید عزیز در سطح بخش برگزار شد و تمهیدات لازم نیز اتخاذ شده است.

وی از تشکیل شش کمیته برای برگزاری باشکوه تر این مراسم خبر داد و افزود: مراسم خاکسپاری دو شهید گمنام روز دوشنبه ۲۸صفر همزمان با رحلت پیامبر گرامی اسلامی(ص) در شهر شنبه انجام خواهد شد.

اخلاقی تصریح کرد: مراسم تشییع این دو شهید عزیز از گلزار شهدای شهر شنبه آغاز می شود و در پارک ورودی شهر شنبه به خاکسپاری می‌شوند.

وی از اجرای برنامه‌های فرهنگی در شهر شنبه خبر داد و گفت: در این روز برنامه‌های  فرهنگی مختلفی از جمله زنجیر زنی، مداحی و سخنرانی برگزار می شود.

پیکر مطهر این دو شهید عزیز روز جمعه با استقبال مردم و مسئولین وارد استان می شود.

کد مطلب 3832212

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