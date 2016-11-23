هادی اخلاقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون جلسات مختلفی برای برگزاری باشکوه تر این دو شهید عزیز در سطح بخش برگزار شد و تمهیدات لازم نیز اتخاذ شده است.

وی از تشکیل شش کمیته برای برگزاری باشکوه تر این مراسم خبر داد و افزود: مراسم خاکسپاری دو شهید گمنام روز دوشنبه ۲۸صفر همزمان با رحلت پیامبر گرامی اسلامی(ص) در شهر شنبه انجام خواهد شد.

اخلاقی تصریح کرد: مراسم تشییع این دو شهید عزیز از گلزار شهدای شهر شنبه آغاز می شود و در پارک ورودی شهر شنبه به خاکسپاری می‌شوند.

وی از اجرای برنامه‌های فرهنگی در شهر شنبه خبر داد و گفت: در این روز برنامه‌های فرهنگی مختلفی از جمله زنجیر زنی، مداحی و سخنرانی برگزار می شود.

پیکر مطهر این دو شهید عزیز روز جمعه با استقبال مردم و مسئولین وارد استان می شود.