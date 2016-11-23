سمن ها در رفع چالش های اجتماعی و فرهنگی نقش تعیین کننده ای دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان افزود: دولت یازدهم بر تقویت سمن ها و استفاده از ظرفیت این تشکل ها تاکید دارد.

وی بابیان اینکه تشکلهای مردم نهاد باید بیشتر به دنبال جلب مشارکت های مردمی باشند، اظهار داشت: دستگاه های دولتی نیز باید در تقویت و توانمندسازی این تشکل ها همکاری کنند.

محمدی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید با حمایت و تقویت سمنها انگیزه خدمت و مشارکت اجتماعی این سازمانهای مردم نهاد را افزایش داده است.

وی افزود: افزایش نقش سمن ها نیازمند تعامل بیشتر این تشکل ها با مسئولین است.