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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۴

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

سمن ها در رفع چالش های اجتماعی و فرهنگی نقش تعیین کننده ای دارند

سمن ها در رفع چالش های اجتماعی و فرهنگی نقش تعیین کننده ای دارند

یاسوج- معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: سمن ها و تشکل های مردم نهاد در رفع بسیاری از چالش ها و مشکلات اجتماعی و فرهنگی در جامعه نقش تعیین کننده ای دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان افزود: دولت یازدهم بر تقویت سمن ها و استفاده از ظرفیت این تشکل ها تاکید دارد.

وی بابیان اینکه تشکلهای مردم نهاد باید بیشتر به دنبال جلب مشارکت های مردمی باشند، اظهار داشت: دستگاه های دولتی نیز باید در تقویت و توانمندسازی این تشکل ها همکاری کنند.

محمدی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید با حمایت و تقویت سمنها انگیزه خدمت و مشارکت اجتماعی این سازمانهای مردم نهاد را افزایش داده است.

وی افزود: افزایش نقش سمن ها نیازمند تعامل بیشتر این تشکل ها با مسئولین است.

کد مطلب 3832213

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