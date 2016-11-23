معامله لوازم لوکس و ممنوعه پسندیده حریم رضوی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور و معاون وزیر دادگستری، اظهار کرد: باید حساب جداگانهای برای مشهد باز شود تا مسائل مربوط به زائران به بهترین شکل کنترل شود.
وی افزود: همچنین وضعیت مشهد در مقایسه با کشور با این حجم بازار، صنوف و زائران منحصر به فرد است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی عنوان کرد: ارباب نفوذ و قدرت جلوی بسیاری از مسائل را در بحث تعزیرات میگیرند، مراجعه به ما در این بحث زیاد است و در عین حال خط قرمز ما در بحث تعزیرات روشن است تا شما آقایان کار خود را انجام دهید.
وی ادامه داد: بحث تغذیه زائران بسیار بد است به ویژه مسئله رستورانهای اطراف حرم و غذایی که به زائران ارائه میشود، و آنچه مهم است در این بحث اطلاعات و امکانات قوی شما است.
آیت الله علم الهدی تصریح کرد: اقلام قاچاق ، ممنوعه و لوازم لوکس همه در مشهد و اطراف حرم معامله میشود و این بسیار بد است و پسندیده حریم رضوی نیست.
وی اضافه کرد: برخورد شما باید بسیار قاطعانه و حساب شده باشد و حتی نیروهایی که برای برخورد نیاز است به ویژه در بحث انتظامی باید خودتان انتخاب کنید.
نظر شما