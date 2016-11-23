ادارات تنکابن نسبت به جایگزینی سوخت اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی جو ظهر چهارشنبه در نشست ستاد بحران این شهرستان بر لزوم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای رفع بحران در شهرستان تأکید کرد و گفت: فرمانداری تنکابن در هنگام بروز بحران به حالت شبانهروزی در آمادهباش بوده و دستگاههای اجرایی هم مطابق قانون با مرکز مدیریت بحران همراه باشند.
حسینی جو افزود: اعضای ستاد بحران روزانه دو نوبت گزارش خود را از وضعیت شهرستان به فرمانداری ارسال کنند.
وی ایجاد تداخل بین سازمانها و ادارات را در مدیریت بحران، ضعف دانست و اضافه کرد: گاز تمام ادارات در زمان وقوع بحران به دلیل افت فشار گاز قطع میشود زیرا تأمین سوخت گاز خانگی، الویت مهم است.
حسینی جو با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیت بسیج و مشارکت مردمی در زمان بحران، تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی موظف به رعایت موارد امنیتی در زمان وقوع بحران هستند تا خدایناکرده مواردی چون وقوع سرقت رخ ندهد.
فرماندار ویژه تنکابن ضمن خطاب قرار دادن روسای ادارات مبنی بر روشن بودن تلفنهای همراهشان در تمامی ساعات شبانهروز، خاطرنشان کرد: ادارات سوخت جایگزین را دستکم برای سه روز ذخیرهسازی کنند.
وی بر تأمین زمینههای رفاه مردم تأکید کرد و افزود: مامورانی که برای قطع برق، گاز و آب مراجعه میکنند، حتماً نکات اخلاقی و رفتاری را رعایت کنند.
حسینی جو گفت: خودروهای تمامی ادارات در هنگام بروز بحران در اختیار مرز مدیریت بحران بوده و همچنین چند مدرسه و مسجد جهت اسکان درراه ماندهها در سطح شهرستان در نظر گرفته میشود.
رئیس اداره راه و شهرسازی تنکابن در نشست ستاد بحران این شهرستان از عملیات برفروبی در مناطق دو هزار و سه هزار تنکابن در دو روز گذشته خبر داد و گفت: برف در بالادست زیاد بوده و تمامی تجهیزات اداره راه و شهرسازی و ماموران آن در آمادهباش کامل بوده و در حال فعالیت در محورهای مختلف شهرستان تنکابن هستند.
تورج فتحی افزود: تجهیزات اداره راه و شهرسازی جوابگوی وضعیت فعلی بوده و چنانچه بارش برف در سطح شهرستان ادامه پیدا کند، نیازمند عزم همگانی در جهت حل مشکلات ناشی از آن هستیم.
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