از برنامه ریزی لیگ ضربه خوردیم/ از تقابل با نفت حس خوبی دارم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر نفت تهران در هفته یازدهم لیگ برتر گفت: این مسابقه شروع مجدد لیگ پس از تعطیلات است و ۵ بازی تا پایان نیم فصل اول باقی مانده است. ما در ۱۰ بازی گذشته نتایج چندان رضایت بخشی کسب نکردیم، البته عملکردمان قابل قبول بوده اما در فوتبال نتیجه مهم است.

وی افزود: ما برای بازی های آینده برنامه ریزی کردیم تا بتوانیم نتایج را جبران کنیم و امتیازاتی که از دست دادیم را بتوانیم به دست بیاوریم. البته این کار ساده نیست و باید تلاش کنیم و خوش شانس باشیم. امیدوارم شرایط به نفع ما باشد کمی هم شانس با ما یار باشد تا بتوانیم روند خوبی را ادامه دهیم و تلاش کنیم تا کمبودها را جبران کنیم. البته تیم ملی در اولویت است و امیدوارم که این تیم راحت به جام جهانی صعود کند.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در خصوص شایعه جدایی اش از این تیم اضافه کرد: این چندمین بار طی هفته های اخیر است که این موضوع مطرح می شود و بهترین موضع در خصوص این مسئله را خود درویش در مصاحبه هایش اعلام کرده است. من تصمیم گیرنده نیستم و هیچ کس هم در این رابطه با من صحبتی نداشته است. طی آخرین صحبت هایم که درویش روز گذشته داشته، در مصاحبه اش به من محبت داشته است اما تنها کسی که تصمیم گیرنده است خود اوست.

فرکی در ادامه سخنانش با اشاره به شرایط تیمش گفت: برای مسابقه فردا بازیکن محروم نداریم اما چند بازیکن مصدوم داریم که نظر پزشک تیم مهم است، مصدومیت متعدد بازیکنان به علت وقفه‌های لیگ رخ می‌دهد و علت این مسئله هم برنامه‌ریزی سازمان لیگ بوده است و هیچ ربطی به کی‌روش نداشته برای برخی از تیم‌ها که مهره‌های زیادی دارند، این مسئله شاید مهم نباشد، اما برای تیم ما موضوع مهمی محسوب می‌شود.

وی در خصوص تقابل با تیم سابقش یعنی نفت تهران اضافه کرد: این شرایط در شغل‌مان طبیعی است و حس خوبی برای آدم دارد که با تیمی بازی کند که در آن خاطره دارد؛ البته ما با هر تیمی بازی کنیم، انقدر دوست خوب داریم که به همه بازی‌ها حس خوبی پیدا می‌کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در خصوص تقابل با علی دایی که قبلاً شاگردش بوده، اظهار کرد: قبل از اینکه بخواهیم رابطه شاگرد و استادی را پیش بکشیم، ما دوست هستیم و حتی اگر فردی بزرگتر از ما باشد، بیش از هر چیز ما با هم دوست هستیم. این موضوع حس خوبی است و به نوعی تجدید خاطره محسوب می‌شود. ایشان افتخار ایران است؛ البته ما در هر جایگاهی که باشیم باید تعهداتمان را ابتدا انجام دهیم و از دایی خوشحالم که فردا فضای خوبی را تجربه می‌کنیم.

فرکی درباره جدایی مهدی ترابی در نیم فصل گفت: در خصوص اما و اگر و پیشاپیش در خصوص مسئله‌ای قضاوت نمی‌کنم و باید ابتدا اتفاقی بیفتد. اگر موضوعی درباره ترابی باشد، باید به باشگاه برسد و باشگاه هم هنوز در این مورد من را در جریان موضوعی نداشته است. باید شرایط را بررسی کنیم تا ببینیم چه چیزی صلاح باشگاه است و چه چیزی صلاح بازیکن سپس در آن مورد تصمیم می‌گیریم.