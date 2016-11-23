مسابقات تیراندازی به مناسبت هفته بسیج در ملایر برگزار شد

غلامحسن اکبری در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری مسابقات تیراندازی به مناسبت هفته بسیج در ملایر اظهار داشت: هیئت تیراندازی ملایر به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج نسبت به برگزاری مسابقات تیراندازی بین بانوان با استعداد شهرستان اقدام کرد.

وی افزود: مسابقات تیراندازی بانوان با نظارت جمعی از مسئولین و نماینده اداره ورزش و جوانان شهر ملایر در دو رشته تفنگ و تپانچه برگزار شد.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان این مسابقات و در رشته تفنگ فاطمه صفایی باامتیاز ۸۳ از ۱۰۰ و زینب روزبهانی باامتیاز ٧۶ از ١٠٠ و زهرا معینی منش با امتیاز ۸۶ از ۱۰۰ در جایگاه‌های برتر قرار گرفتند.

اکبری عنوان کرد: همچنین در رشته تپانچه شیما شکری با امتیاز ۹۵ از ۱۰۰ و منصوره جابری با امتیاز ۵۶ از ۱۰۰ و لیلا جوکاربا امتیاز ۳۵ از ۱۰۰ به‌عنوان نفرات برتر این مسابقات معرفی شدند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای ورزش این شهرستان بیان کرد: ورزشکاران شهرستان ملایر ظرفیت‌های خوبی برای کسب عناوین جهانی در رشته‌های ورزشی دارند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر عنوان کرد: ورزشکاران باانگیزه ملایری باوجود بسیاری از کاستی‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی خوش درخشیده و دل مردم را شاد می کنند که این جای قدردانی و تقدیر دارد.