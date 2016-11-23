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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۶

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر:

مسابقات تیراندازی به مناسبت هفته بسیج در ملایر برگزار شد

مسابقات تیراندازی به مناسبت هفته بسیج در ملایر برگزار شد

همدان-مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر گفت: یک دوره مسابقه تیراندازی بانوان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در ملایر برگزار شد.

غلامحسن اکبری در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری مسابقات تیراندازی به مناسبت هفته بسیج در ملایر اظهار داشت: هیئت تیراندازی ملایر به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج نسبت به برگزاری مسابقات تیراندازی بین بانوان با استعداد شهرستان اقدام کرد.

وی افزود: مسابقات تیراندازی بانوان با نظارت جمعی از مسئولین و نماینده اداره ورزش و جوانان شهر ملایر در دو رشته تفنگ و تپانچه برگزار شد.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان این مسابقات و در رشته تفنگ فاطمه صفایی باامتیاز ۸۳ از ۱۰۰ و زینب روزبهانی باامتیاز ٧۶ از ١٠٠ و زهرا معینی منش با امتیاز ۸۶ از ۱۰۰ در جایگاه‌های برتر قرار گرفتند.

اکبری عنوان کرد: همچنین در رشته تپانچه شیما شکری با امتیاز ۹۵ از ۱۰۰ و منصوره جابری با امتیاز ۵۶ از ۱۰۰ و لیلا جوکاربا امتیاز ۳۵ از ۱۰۰ به‌عنوان نفرات برتر این مسابقات معرفی شدند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای ورزش این شهرستان بیان کرد: ورزشکاران شهرستان ملایر ظرفیت‌های خوبی برای کسب عناوین جهانی در رشته‌های ورزشی دارند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر عنوان کرد: ورزشکاران باانگیزه ملایری باوجود بسیاری از کاستی‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی خوش درخشیده و دل مردم را شاد می کنند که این جای قدردانی و تقدیر دارد.

کد مطلب 3832219

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