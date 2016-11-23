نیروی انتظامی امنیت را در سایه قانون مداری حفظ کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی در همایش سالانه روسای کلانتری هاو پاسگاه‌های استان با بیان اینکه نیروی انتظامی در راستای رشد و شکوفایی کشور وظیفه خود را به بهترین شکل انجام می‌دهد، اظهار کرد: خوشبختانه با عشق و شوری که در ایام اربعین حسینی ایجاد شد جامعه اسلامی از بوی عشق به امام حسین (ع) سرفراز است.

وی با اشاره به اینکه هفته بسیج خفته زیبایی‌ها و احساس مسئولیت است، افزود: همه جامعه اعم از مردم، نیروهای نظامی و انتظامی باید در راستای نیازهای اساسی جامعه تلاش کنند.

امام جمعه بیرجند با اشاره به تفاوت نیروی نظامی با نیروی انتظامی، بیان کرد: نیروی نظامی موظف به مقابله کردن با دشمنان در بیرون از مرزها است، در صورتی که نیروی انتظامی استحکام درونی جامعه را تأمین می‌کند.

وی با بیان اینکه ۵۰ هزار حافظ قرآن نیروی انتظامی در سراسر کشور وجود دارد، گفت: اگر به جان مایه حرکت ابا عبدالله الحسین(ع) توجه کنیم با حیله‌ها و بی شرمی‌ها کنار نخواهیم آمد.

رضایی با اشاره به اینکه عزاداری‌های جامعه اسلامی باید هویت داشته باشد و در راه اهداف امام حسین (ع) باشد، بیان کرد: نیروی انتظامی تنها رسالت تأمین امنیت را ندارد بلکه یک نیروی جهادی، انقلابی و فرهنگی است چراکه یار امام و ولایت نیز است.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی رسالتی قرآنی دارد، اظهار داشت: محور معارف دین رشد است لذا جامعه اسلامی همواره باید در راستای معرفی دین و قرآن رشد داشته باشد.

امام جمعه بیرجند با اشاره به اینکه نیروی انتظامی باید برای حاکمیت و آرمان‌های نظام جان خود را فدا کند، افزود: در چهره و رفتار یک روحانی و مأمور نیروی انتظامی باید زیبایی دیده شود.

وی با بیان اینکه امنیت امروز جامعه مرهون تلاش‌های نیروهای انتظامی و مرزبانی است، گفت: باید پیش از آنکه روز رستاخیز فرا رسد جان خود را خدایی کنیم و امنیت و قانون گرایی را در جامعه ایجاد کنیم.

رضایی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی امنیت را در سایه قانون مندی باید حفظ کند، بیان داشت: هیئت‌ها و عزاداری‌ها باید واقعی باشد و نتیجه آن رشد جامعه اسلامی نیز باشد.

وی با بیان اینکه نظام عالم نظام تربیتی و رشد است، تصریح کرد: اگر نظم نداشته باشم نمی‌توانیم امنیت را در جامعه حفظ کنیم.

امام جمعه با اشاره به فضاهای مجازی و میکروبی در جامعه امروز، اظهار کرد: ورود شبکه‌های مجازی مسئولیت نیروی انتظامی را چند برابر کرده است.