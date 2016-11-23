یک شاعر تجربه همراهی با رئیس جمهور را در قالب سفرنامه نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالجواد موسوی، شاعر، نویسنده و روزنامهنگار با بیان اینکه تا به حال به فکر چاپ و انتشار یادداشتهای روزنامهای خود نیفتادهام، اظهار کرد: مطالبی را که برای روزنامهها نوشتهام در قالب کتاب منتشر نمیکنم؛ چرا که معتقدم کتاب معنای خاص خود را دارد و نمیتوان به سادگی دست به چاپ هر اثری زد.
وی ادامه داد: متاسفانه اخیرا باب شده که بسیاری از روزنامهنگاران چه در حوزه شعر و چه زمینههای دیگر مانند داستان و یادداشت و مقاله، آثار چاپ شده در نشریات خود را در قالب کتاب جمع آوری و چاپ میکنند، که چنین روندی خداپسندانه نیست. زمانی که تصمیم به چاپ کتابی میگیرم، این پرسش اساسی در ذهنم هست که آیا این اثر به درد مخاطب میخورد و ارزش این را دارد که در کتابخانهای جا بگیرد یا خیر. به دلیل همین وسواس است که مجموعه ۷ جلدی طنزی که در نشر سوره مهر حوزه هنری به چاپ رساندیم تا این اندازه مورد استقبال قرار گرفت و چندین بار تجدید چاپ و به عنوان منبع دانشگاهی توسط دانشجویان استفاده شد.
موسوی خاطرنشان کرد: در چند سفر ابتدایی حجت الاسلام روحانی به عنوان رئیس جمهور به استانهای کشور، با ایشان همراه بودم و سفرنامهای نوشتم و در حال حاضر این سفرنامه را تدوین و حتی صفحه بندی کردهام، اما هنوز هم اطمینان ندارم که آیا برای چاپ و انتشار مناسب باشد و به همین دلیل هم دست نگه داشته ام و آن را به ناشر ندادم.
این شاعر با تاکید بر اینکه نمیتوانیم هر مطلبی را که در روزنامه داشتیم چاپ کنیم، عنوان کرد: متاسفانه امروزه به دلیل مسائل اقتصادی، کمتر کسی است که زمان معینی تعیین کند و تنها به نگارش اثری ویژه انتشار به صورت کتاب بپردازد. کتابی که چاپ میشود، باید مولف اش را هم راضی کند و نباید تنها برای منافع مالی اثری منتشر کنیم.
وی افزود: یکی از دلایلی که جامعه ایرانی کمتر به سراغ کتاب می رود و سرانه مطالعه پایین است، همین موضوع است که نویسندگان مخاطب را فراموش کرده اند و در انتشار آثار دقت نمی کنند.
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