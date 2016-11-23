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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۲

یک شاعر تجربه همراهی با رئیس جمهور را در قالب سفرنامه نوشت

یک شاعر تجربه همراهی با رئیس جمهور را در قالب سفرنامه نوشت

سید عبدالجواد موسوی سفرنامه حضور رئیس جمهور در چند استان را تالیف و آماده انتشار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالجواد موسوی، شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار با بیان اینکه تا به حال به فکر چاپ و انتشار یادداشت‌های روزنامه‌ای خود نیفتاده‌ام، اظهار کرد: مطالبی را که برای روزنامه‌ها نوشته‌ام در قالب کتاب منتشر نمی‌کنم؛ چرا که معتقدم کتاب معنای خاص خود را دارد و نمی‌توان به سادگی دست به چاپ هر اثری زد.

وی ادامه داد: متاسفانه اخیرا باب شده که بسیاری از روزنامه‌نگاران چه در حوزه شعر و چه زمینه‌های دیگر مانند داستان و یادداشت و مقاله، آثار چاپ شده در نشریات خود را در قالب کتاب جمع آوری و چاپ می‌کنند، که چنین روندی خداپسندانه نیست. زمانی که تصمیم به چاپ کتابی می‌گیرم، این پرسش اساسی در ذهنم هست که آیا این اثر به درد مخاطب می‌خورد و ارزش این را دارد که در کتابخانه‌ای جا بگیرد یا خیر. به دلیل همین وسواس است که مجموعه ۷ جلدی طنزی که در نشر سوره مهر حوزه هنری به چاپ رساندیم تا این اندازه مورد استقبال قرار گرفت و چندین بار تجدید چاپ و به عنوان منبع دانشگاهی توسط دانشجویان استفاده شد.

موسوی خاطرنشان کرد: در چند سفر ابتدایی حجت الاسلام روحانی به عنوان رئیس جمهور به استان‌های کشور، با ایشان همراه بودم و سفرنامه‌ای نوشتم و در حال حاضر این سفرنامه را تدوین و حتی صفحه بندی کرده‌ام، اما هنوز هم اطمینان ندارم که آیا برای چاپ و انتشار مناسب باشد و به همین دلیل هم دست نگه داشته ام و آن را به ناشر ندادم.

این شاعر با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم هر مطلبی را که در روزنامه داشتیم چاپ کنیم، عنوان کرد: متاسفانه امروزه به دلیل مسائل اقتصادی، کمتر کسی است که زمان معینی تعیین کند و تنها به نگارش اثری ویژه انتشار به صورت کتاب بپردازد. کتابی که چاپ می‌شود، باید مولف اش را هم راضی کند و نباید تنها برای منافع مالی اثری منتشر کنیم.

وی افزود: یکی از دلایلی که جامعه ایرانی کمتر به سراغ کتاب می رود و سرانه مطالعه پایین است، همین موضوع است که نویسندگان مخاطب را فراموش کرده اند و در انتشار آثار دقت نمی کنند.

کد مطلب 3832222
حمید نورشمسی

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