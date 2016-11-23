به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری امروز چهارشنبه در همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی که در محل سالن بعثت کرمانشاه برگزار شد گفت: وجود بسیج ۲۰ میلیونی در کشور بسیاری از نقشه‌های شوم دشمنان را خنثی می کند و اجازه دخالت و حضور دزدان را در انقلاب اسلامی نمی دهند.

وی افزود: با نگاهی به کشورهای اطراف می توان دریافت که با وجود اینکه همه جا ناامن بوده و قصد دشمنان از بوجود آوردن این ناامنی ها وارد کردن هجمه به انقلاب اسلامی است، اما با حضور بسیج و سپاه و نیروهای نظامی و انتظامی هیچ آسیبی به کشور نخواهد رسید و کشور ما در امنیت کامل قرار دارد.

مصری عوامل داخلی را در اقتصاد بسیار موثر دانست و اظهار داشت: عواملی از جمله نظام پولی، بانکی، ارزی، کاروری زمین و هدفمندی یارانه ها می تواند در اقتصاد موثر باشد.

وی با بیان اینکه نگاه اقتصاد مقاومتی به درون کشور است گفت: یک عامل همانند قیمت نفت و تحریم می تواند عامل موثر خارجی در اقتصاد باشد و مابقی عوامل اثر گذار در بحث اقتصاد داخلی است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اگر ما نظام گمرکی و نظارتی را محکم کنیم معنا ندارد ۳۵ میلیارد دلار کالای وارداتی به کشور وارد شود و عملا جلوگیری از این موضوع سبب ایجاد ۳ هزار شغل در کشور می شود.

وی با اشاره به اینکه مشکل بیکاری جوانان یکی از اصلی ترین دغدغه است بیان داشت: امروز کسانی که می توانند کاری برای جوانان انجام دهد و سستی می کند مسئول هستند و باید جوابگو باشند.

مصری افزود: کشوری که در عرصه های مختلف می تواند با وجود تحریم ها جزو کشورهای برتر جهان باشد پس می تواند در عرصه اقتصادی هم پیشرفت کند و فقط در حد شعار نباشد.

وی با تاکید بر این موضوع که ثروت اگر در مسیر خوش باشد ممدوح است گفت: برای کشوری که خود از ثروت عظیم نفتی برخوردار است ننگ است که بنزین گدایی کند چرا که ما می توانیم در داخل بنزین تولید کنیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش به مولفه های مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و بیان داشت: مهم ترین نکته در اجرای اقتصاد مقاومتی مقاوم سازی است و باید در همه بخش های اقتصادی کار صورت بگیرد و در مقابل تکان های داخلی و خارجی اقتصاد را محکم کرد که اگر قیمت نفت ناگهانی کاهش یافت اقتصاد ما دچار تزلزل نشود.

وی افزود: ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد و افزایش تولیدات داخلی و کاهش واردات مهم ترین هدف اقتصاد مقاومتی است و در واقع یعنی افزایش بهره وری و ایجاد یک وضعیت مناسب با افزایش تولیدات داخلی است.

مصری تصریح کرد: بدترین نگاه این است که چشم ما به واردات کالاهای خارجی باشد چرا که آنها نسخه های تجویز می کنند که فقط در جهت بالا بردن اقتصاد خود و ضربه به اقتصاد کشور ما باشد.

وی با توجه به اینکه رویکرد اقتصاد مقاومتی جهادی است افزود: امروز نباید همه نگاهها در اقتصاد، به برجام باشد که شبی با صحبت های رئیس جمهور خوشحال و شب دیگر ناراحت شویم، باید ظرفیت های داخلی کشور را رونق دهیم و با همت و مدیریت جهادی به اقتصاد مقاومتی برسیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری افزود: اقتصاد مقاومتی باید مردم محور باشد و دولت تسهیل کننده امورات باشد و راه را برای پیشرفت مردم هموار کند و به مبتکران و کارآفرینان توجه داشته باشد تا اقلام راهبردی در داخل کشور تولید شود و محتاج بیگانه نباشیم.

مصری در ادامه وابستگی به نفت را تهدید بزرگی بیان کرد و اذعان داشت: این یکی از تهدیدهای جدی برای کشور است که باید این وابستگی را کم کنیم و مهم ترین نکته درباره سیاستهای نفتی این است که جلوی خام فروشی نفت باید گرفته شود.

وی مهم ترین عامل اقتصاد از نظر وزنی را بهره وری دانست و اظهار داشت: نرخ بهره وری اول انقلاب در سال ۵۷ در کشور ۱.۶۵ بوده و الان نرخ بهره وری در کشور ۰.۶۵ درصد است و این در حالی است که کشورهایی که آن زمان نرخ بهروری آنها ۱.۵ بوده الان این مقدار در کشورشان به ۲۵ رسیده و این یکی از مهم ترین مسائلی است که به کشور ضربه می زند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس افزود: تنها نسخه شفا بخش اقتصاد بیمار کشور همان اقتصاد مقاومتی است که رهبر انقلاب از دو سال پیش بر آن تاکید فرمودند که اگر طبق آن عمل شود به طور یقین اقتصاد کشور بهبود خواهد یافت و درد اقتصاد بیمار درمان می شود.

وی در پایان تاکید کرد: فساد در اقتصاد یاس و ناامیدی برای جامعه در پی دارد لذا باید جلوی فساد گرفته شود و با رانت ها، امضاهای طلایی، دور زدن های اقتصادی گرفته شود.