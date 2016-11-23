رشته ورزشی بوکس در مناطق حاشیه شهر همدان فعال شده است

مسعود کردلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش سالن‌های آموزش بوکس در همدان اظهار داشت: یکی از اهداف، درگیر کردن تعداد بیشتر نوجوانان و جوان‌ با ورزش است و ازاین‌رو در نقاط محروم شهر سانس های آموزشی فعال شده است.

وی افزود: فعال کردن سالن های ورزشی مناطقی ازجمله خضر، حصار امام، حصار حاج شمس علی، شهرک بهشتی، کوی خادم جنب چرم‌سازی و منوچهری، دیزج و بسیاری از مناطق دیگر در راستای پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و قهرمان پروری موردتوجه است.

نایب‌رئیس هیئت بوکس استان همدان با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به امر توسعه ورزش گفت: مسئولان باید حامی ورزش باشند و امکانات لازم را در اختیار ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی قرار دهند.

کردلو عنوان کرد: شرط ورود مسئولان به ورزش عدم دخالت و صرفاً حمایت از ورزشکاران است.

وی با اشاره به اقداماتی که در رشته بوکس همدان صورت گرفته است، بیان کرد: سانس های ورزش بوکس استان همدان از ۹ سانس به ۲۰ سانس افزایش پیداکرده و تعداد مکان‌های آموزشی هیئت بوکس همدان نیز از ۳ مکان به ۱۲ مکان افزایش یافته است.

نایب‌رئیس هیئت بوکس استان همدان عنوان کرد: در طول سال‌های ۸۴ تا مهرماه ۹۴ بوکسورهای همدانی ۱۰ مدال در عرصه های مختلف کسب کرده‌اند اما از مردادماه سال گذشته ۲۴ مدال که شامل ۴ مدال طلا ۷ نقره و ۱۳ برنز بوده به دست آمده که نشان از رشد ورزش بوکس همدان دارد.

نایب‌رئیس هیئت بوکس استان همدان با اشاره به برگزاری مسابقات چندجانبه متعدد در همدان گفت: تا جایی که پتانسیل و توان مالی هیئت اجازه داده مسابقات برگزار شده است.