به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی خرم آباد در سخنانی با بیان اینکه خدا را شاکریم که شاهد امنیت پایدار در سطح کشور هستیم اظهار داشت: این امر به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، رهنمودهای ولایت فقیه و خون شهدا است.

وی با تاکید بر ضرورت شکرگذاری وجود امنیت پایدار در کشور و همچنین استان لرستان بیان داشت: نعمت امنیت در کشور مرهون ریختن خون شهدا و همچنین فداکاری، مقاومت و ایستادگی ایثارگران و رزمندگان است.

فرماندار شهرستان خرم آباد با اشاره به همکاری مطلوب و تعامل بین دستگاههای متولی امنیت در استان لرستان عنوان کرد: خوشبختانه شاهد تعامل مطلوبی بین اعضای شورای تامین لرستان، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و ... هستیم.

خجسته پور با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی جرائم در شهرستان خرم آباد بیان داشت: این امر نتیجه بی خوابی ها، تلاش و زحمات نیروی انتظامی و دستگاههای متولی در این حوزه است.