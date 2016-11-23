اسفندیار نظری در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از راه‌اندازی این آزمایشگاه را ترویج علم پلاسما و هسته‌ای اعلام کرد و افزود: با ایجاد این آزمایشگاه هسته‌ای انقلابی در جهت پژوهش دانش‌آموزی به‌ویژه درزمینهٔ انرژی هسته‌ای در استان مازندران ایجاد می‌شود.

وی اظهار کرد: این آزمایشگاه با تأمین اعتبار موردنیاز از سوی سازمان انرژی هسته‌ای کشور راه‌اندازی می‌شود و استان مازندران بعد از کردکوی دومین دارنده آزمایشگاه پلاسمای هسته‌ای دانش‌آموزی کشور خواهد شد.

معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش مازندران با اعلام اینکه این آزمایشگاه دهه فجر امسال در نکا به بهره‌برداری می‌رسد، یادآور شد: همه امکانات و شرایط برای راه‌اندازی این آزمایشگاه در پژوهش سرای دانش‌آموزی نکا فراهم است و مشکلی برای اجرای آن نداریم.

نظری گفت: راه‌اندازی این مرکز علمی درزمینهٔ های مختلف پزشکی، فیزیک و شیمی برای دانش آموزان بسیار مفید است که اداره کل برای کمک به راه‌اندازی آزمایشگاه در نکا ر تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال از اعتبارات داخلی کمک می‌کند.

اولین آزمایشگاه پلاسمای هسته‌ای دانش‌آموزی کشور، سال گذشته در شهرستان کردکوی استان گلستان بااعتبار هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال راه‌اندازی شد.