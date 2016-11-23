تمام راه های استان گیلان به جز محور پونل- خلخال باز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان، ناصر آل محمدی افزود: محور پونل- خلخال، حد فاصل زندانه تا گردنه الماس به علت بارش برف و کولاک و نبود ایمنی کافی و خطر سقوط بهمن تا اطلاع ثانوی مسدود بوده و محور اسالم به خلخال به عنوان مسیر جایگزین تعیین شده است.

وی با اشاره به بارش برف در محورهای کوهستانی استان اظهار کرد: طبق گزارش های دریافتی از اکیپ های گشت راهداری، در حال حاضر بیشترین بارش برف مربوط به مسیر آبی نام واقع در شهرستان سیاهکل و محور بلوردکان - خصیب دشت در شهرستان املش با ۹۰ سانتیمتر گزارش شده است.

این مقام مسئول در ادامه گفت: همچنین ارتفاع برف در محور گیلوان ۷۰سانتیمتر، ماسوله ۴۰ سانتیمتر، در ارتفاعات کوهستانی اشکورات رودسر و امامزاده ابراهیم(ع) شفت و محور پونل- خلخال ۵۰ سانتیمتر و در محورهای کوهستانی دیلمان ۳۵ سانتیمتر ثبت شده است.

آل محمدی با بیان اینکه عملیات مستمر و شبانه روزی برف روبی در محورهای کوهستانی استان در حال انجام است افزود: با تداوم بارش برف در محورهای کوهستانی استان اکیپ های راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان مستقر در راهدارخانه‌های محورهای مذکور ضمن اقدام به اجرای عملیات برف روبی، بطور بی وقفه در تلاش هستند که در جریان تردد در محورهای برفگیر استان خللی رخ ندهد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان با اشاره به این نکته که مطابق گزارش های دریافتی محورهای برف گیر استان باز و تردد در آن ها به صورت روان برقرار است از رانندگان خواست ضمن به همراه داشتن تجهیزات ایمنی نهایت احتیاط را در حین رانندگی بویژه در مناطق کوهستانی استان مد نظر قرار دهند تا با مشکل مواجه نشوند.

بنا به گفته های آل محمدی، ۳۷ اکیپ راهداری با ۲۴۵ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین و نیمه سنگین در محورهای استان مستقر هستند.