جشنواره ملی آیات رسانه و مطبوعات در مازندران برگزار می شود

احد جاودانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آشنایی با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های رسانه‌های مکتوب و مجازی و بهره‌گیری از این قابلیت‌ها، جریان سازی و بسترسازی برای تولید و توسعه محتوای منطبق بر فرهنگ بومی، ملی و اسلامی در حوزه رسانه‌های و.. از اهداف این جشنواره است.

وی ترویج فرهنگ غنی قرآن و عترت، آیین‌های مذهبی و نیایش، ترویج فرهنگ دفاع مقدس، ایثار و شهادت، نقش باورهای دینی در جلوگیری از چالش‌های اجتماعی - آسیب‌های اجتماعی، سنت و آداب‌ورسوم دینی (شامل نماز، روزه‌داری، خمس، زکات و امربه‌معروف و نهی از منکر)، حجاب و عفاف، سبک زندگی ایرانی – اسلامی از و.. را از محورهای این جشنواره عنوان کرد.

جاودانی گفت: مهلت ارسال آثار را تا یکم بهمن‌ماه ۹۵ است که بررسی آثار جشنواره از ۵ بهمن‌ماه ۹۵ تا ۲۵ بهمن‌ماه ۹۵ انجام و اختتامیه جشنواره در ۱۱ اسفندماه ۹۵ برگزار و اجرایی می‌شود.

وی اظهار داشت: نفرات اول جشنواره مطبوعات مازندران که در مردادماه امسال برگزیده شدند، تا ۲۰ روز آینده، از مراکز رسانه‌ای گرجستان بازدید می‌کنند و در این راستا باید به سمت برگزاری تورهای رسانه‌ای برای بازدید از مراکز رسانه‌ای استان‌ها و کشورهای مختلف حرکت کنیم.

وی مهم‌ترین جنگ نرم دشمن را جنگ رسانه‌ای دانست و گفت: تولید خبر، پوشش مناسب خبری و استمرار در خبر از مسائل مهمی است که در حوزه رسانه باید به‌درستی دنبال شود تا در جنگ رسانه‌ای کسانی موفق عمل کنیم.

این مسئول، دروغ، فریب و شایعه را سه عنصر در جنگ رسانه‌ای دانست و افزود: همه ما به‌عنوان یک رسانه‌ای برای مقابله با دشمن در این جنگ نرم مسئول هستیم و وقتی بسیجی رسانه‌ای شدیم، وظیفه بیشتری بر عهده‌داریم و باید به رسالت خود به‌درستی عمل کنیم.