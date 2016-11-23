سپاهان میزبان سایپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم انتخاب میزبان دیدار دو تیم سپاهان و سایپا در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ظهر امروز با حضور نمایندگان دو باشگاه، سعید فتاحی مسئول برگزاری مسابقات و غلامرضا بهروان برگزار و طی آن تیم سپاهان اصفهان میزبان سایپا در این مرحله شد. این مسابقه ۳۰ آذرماه برگزار خواهد شد.

همچنین قرار است مرحله نیمه نهایی جام حذفی نیز ۱۰ دی ماه بین تیم‌های صعود کرده به این مرحله برگزار شود.

سعید فتاحی مسئول برگزاری مسابقات در رابطه با فاصله‌ای که میان مرحله نیمه نهایی و فینال وجود دارد، گفت: بازی تیم‌های آسیایی از اول اسفندماه آغاز می‌شود و سپس اردوی تیم ملی را در فروردین ماه داریم. به همین دلیل زمان کافی را برای برگزاری فینال نداشتیم و ۲۵ اردیبهشت ماه را انتخاب کردیم.