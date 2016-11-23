راهیابی ۱۲ مقاله به همایش «گیان، شصت قرن تمدن و آبادانی»در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عطایی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری همایش «گیان، شصت قرن تمدن و آبادانی» در محل بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس نهاوند گفت: با توجه به تداخل زمان برگزاری این همایش با اجلاس نماز، برگزاری این همایش به دو هفته آینده موکول شد.

وی با اشاره به اینکه مهلت ارسال مقالات به این همایش ۲۶ آبان ماه سال جاری بود، گفت: طی مهلت تعیین شده و از زمان اعلام فراخوان ۳۲ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال‌شده است.

مسئول بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس بابیان اینکه در داوری اولیه ۱۸ مقاله تائید و به کمیته داوری فرستاده‌شده است، عنوان کرد: در حال حاضر کمیته داوری ۱۲ مقاله را برای چاپ به‌صورت کامل و ۴ مقاله را به‌صورت چکیده پذیرفته است.

وی افزود: در روز همایش ۴ مقاله توسط نویسندگان ارائه می‌شود که این چهارمقاله شامل یک مقاله در حوزه باستان‌شناسی، یک مقاله در حوزه نماد شناسی، یک مقاله در حوزه سراب گیان و یک مقاله در بحث توریسم است.

عطایی با اشاره به اینکه در پایان این همایش به چهارنفری که ارائه مقاله دارند، به‌رسم یادبود تندیس و لوح سپاس اهدا می‌شود، گفت: این همایش پنجشنبه ۱۸ آذرماه در شهرگیان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تحویل برخی مجسمه‌های کوچک گلی توسط مردم شهرگیان و روستاهای توابع بخش گیان گفت: نزولات آسمانی و جاری شدن آب بر روی خاک‌ها طی سالیان گذشته موجب بیرون افتادن برخی مجسمه‌های سنگی از تپه باستانی گیان شده که با توجه به عدم نگهداری مناسب از آن‌ها، هیچ‌گونه ارزش مادی ندارند.

مجسمه سفالی یافت شده در شهر گیان که نشان از هویت و قدمت تاریخی در گیان دارد

مسئول بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس ادامه داد: این سفال‌های گلی نشان‌دهنده هویت انسان و زیستی مردم در مناطق مختلف نهاوند همچون گیان است و خواهشمندیم افرادی که مجسمه‌های گلی را در اختیاردارند آن را به بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس و یا میراث فرهنگی تحویل دهند.

عطایی در خصوص مجسمه گلی کشف شده نیز، گفت: این تندیس که توسط کیخسرو کیانی در محوطه تپه باستانی پیدا شد، برای انجام تحقیقات در اختیار بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس قرار گرفت و طی بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد این مجسمه مربوط به دوره عیلامی یعنی در حدود هزاره سوم و دوم پیش از میلاد است.

وی با بیان اینکه نوع گل به‌کاررفته در آن غیر همدست بوده و همین حدس قدمت بیش از ۴ هزارساله آن را تشدید می‌کند، عنوان کرد: ازآنجاکه سفال‌های تندیسی چندانی از منطقه گیان به دست نیامده و تنها مورد گزارش‌شده نیز در دسترس نیست، تعیین دقیق این قدمت مجسمه چندان امکان‌پذیر نیست.

دبیر اجرایی «گیان، شصت قرن تمدن و آبادانی نیز گفت: درراستای اجرای همایشی درخور جایگاه بنیاد ایران‌شناسی و تمدن گیان هماهنگی لازم با بخشداری، شهرداری و شورای شهرگیان انجام و در همین راستا با نهادهای علمی همچون دانشگاه نهاوند و موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند نیز هماهنگی‌های لازم صورت گرفت.

پیمان امرایی ادامه داد: طراحی نشان ویژه همایش با تکیه‌بر نقوش سفال‌های باستانی گیان و سنگ‌نگاره‌های گورستان قدیمی گیان که معرف هویت و اهمیت گیان در سیطره تاریخی است، در دستور کار کمیته اجرایی قرار گرفت.

نشان عقاب بر آثار تاریخی یاف شده در شهر گیان

امرایی گفت: پس از تحقیقات گسترده به نقش عقاب به‌عنوان تجلی قدرت و شکوه تمدن گیان رسیدیم و تیمی طراحی این نشان را عهده دار شد.

وی افزود: طراحی پوستر و تندیس همایش با استفاده از همین نشان انجام و کار جمع‌بندی و صفحه‌آرایی مجموعه مقالات همایش نیز انجام‌گرفته است.

دبیر اجرایی «گیان، شصت قرن تمدن و آبادانی» عنوان کرد: تمدن‌های باستانی با المان‌ها و نشان‌های خاصی معرفی می‌شوند و امید است پرداختن به نشان عقاب در شهرگیان یادآور شکوه تمدن باستانی این منطقه باشد.

در پایان این نشست خبری محمدرضا عطایی مسئول بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس از نشان این همایش رونمایی کرد.