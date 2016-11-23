به گزارش خبرنگار مهر، سعید رازانی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی خرم آباد در سخنانی با بیان اینکه بار تامین امنیت در شهرها بر دوش نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است اظهار داشت: در این زمینه فشارهای فراوانی روی این دو دستگاه وجود دارد.

وی با بیان اینکه حجم کار در حوزه تامین امنیت بسیار بالا است عنوان کرد: موضوع تامین امنیت بسیار گسترده بوده و نیازمند کار شبانه روزی است.

دادستان خرم آباد بحث تامین امنیت در مرکز لرستان با توجه به حجم کار بسیار سخت تر است گفت: در این راستا خوشبختانه دستگاههای متولی مانند نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، شورای تامین و ... عملکرد قابل قبولی داشته اند.

رازانی با تاکید بر اینکه سلامت و امنیت دو نعمت بسیار بزرگ برای انسان محسوب می شود تصریح کرد: در این راستا نیروی انتظامی با همکاری دستگاه قضایی اقدمات مختلفی از حوزه های مبارزه با مواد مخدر، پاکسازی مناطق آلوده، برخورد با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر و ... در خرم آباد صورت گرفته است.