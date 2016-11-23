آبگرفتگی نباید به چالشی برای شهروندان تهرانی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلاتی که در زمینه آبگرفتگی وجود دارد بحث زباله است، اظهار کرد: باران همیشه با لطافت همراه بوده است اما برخی شهروندان با انداختن زباله خود در معابر پایتخت به آبگرفتگی در هنگام بارش باران دامن می زنند که در این راستا و حل این معضل باید اقدامات فرهنگی صورت بگیرد و فرهنگسازی شود.

وی با اشاره به اینکه در زمان بارندگی شهر بسیار شلوغ می شود و با معضلات بسیاری همچون ترافیک روبرو می شویم، عنوان کرد: اگر آبگرفتگی نیز به این چالش های افزوده شود شهروندان دچار مشکل می شوند بنابراین باید اقدامات لازم را برای پیشگیری از آبگرفتگی در شهر انجام دهیم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: از نگاه هندسی به شهر، در برخی معابر و گلوگاه ها باید اصلاحاتی انجام دهیم و در برخی نقاط نیز مراقبت بیشتری داشته باشیم تا با آبگرفتگی روبرو نشویم.

دنیامالی با تاکید بر اینکه برخی نقاط شهر تهران به نگهداری بیشتری احتیاج دارد تا دچار آبگرفتگی نشود، عنوان کرد: محورهایی همانند خیابان ولیعصر به دلیل وجود درختان و ریشه آنها به رسیدگی بیشتری در این زمینه احتیاج دارد.

وی با تاکید بر اینکه می توان مشکلات آبگرفتگی را در سطح شهر کاهش داد، اضافه کرد: اگرچه محورهایی در سطح شهر وجود دارد که نمی توان از آبگرفتگی آنها جلوگیری کرد اما با این وجود می توان با دقت بیشتر مشکلات را به حداقل و حتی به صفر نزدیک کرد و در آن صورت است که وضعیت بهتری را در پایتخت مشاهده می کنیم.