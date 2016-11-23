به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خانلو در نشستی خبری با اشاره به تعرفه ۴ درصدی ورود ساعت به کشور، گفت: با توجه به این تعرفه، مشکل قاچاق کالا در این صنف وجود ندارد و تمامی ساعتهای مُچی، دیواری و موتور ساعت به صورت قانونی با مجوز وزارت صنعت و از طریق گمرک وارد کشور میشوند.
وی با انتقاد از عملکرد گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارائه مجوز برای ورود ساعتهای تقلبی به بازار، افزود: موضوع عرضه ساعتهای تقلبی، برندهای بزرگ را هم به مخاطره انداخته است؛ زیرا وجهه این فروشگاهها هم از بین میرود.
نایبرئیس اتحادیه صنف ساعت تهران با انتقاد از ثبت سفارش ورود کالاهای تقلبی به کشور، اظهار داشت: وقتی یک برند بزرگ، ساعتهای اصل به کشور وارد میکند، معلوم نیست که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات نوع تقلبی آن را میدهد. تمام ساعتهای تقلبی موجود در بازار دارای برگه سبز است و به صورت قانونی و از گمرک وارد کشور میشود.
خانلو با تاکید بر اینکه عرضه ساعتهای تقلبی برای فروشندگان بسیار سودآورتر از عرضه کالای اصل است، گفت: یک واحد صنفی که ساعت با برند اصلی عرضه میکند، اجازه فروش آن را با قیمت بیشتر از قیمت تعیینشده توسط آن برند ندارد، در حالی که به راحتی کالاهای تقلبی را با ۲ یا ۳ برابر قیمت خرید میفروشند.
وی با اشاره به اینکه تمامی ساعتهای تقلبی از کشور چین به ایران وارد میشود، اظهار داشت: اتحادیه به شدت پیگیر حل معضل ساعتهای تقلبی است و جلساتی هم با وزارت صنعت و گمرک برگزار شده تا به نوعی جلوی این کار گرفته شود. وزارت صنعت اعلام کرده است که پس از موضوع قاچاق کالا، عرضه ساعتهای تقلبی در اصناف پیگیری شود.
خانلو با اعلام اینکه بر اساس آمار غیر رسمی سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار ساعت مُچی و موتور ساعت دیواری به کشور وارد میشود، گفت: برنامههایی را برای جلوگیری از عرضه ساعتهای تقلبی در بازار داریم که در این راستا، هماهنگی هایی هم میان صاحبان برند شده است.
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