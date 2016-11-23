طرح های محرومیت زدایی از محلات کم برخوردار منطقه ۲۰ تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مسلمی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰ تهران، ترویج فرهنگ کمک به نیازمندان و محرومیت زدایی از محله های محروم را از سرفصل های مهم فعالیت های ادارات اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: ده ها ویژه برنامه با محوریت محرومیت زدایی در قالب طرح هایی با رویکرد ارائه خدمات سلامت محور، کاهش آسیب های اجتماعی محلات، رسیدگی به آموزش کودکان بازمانده از تحصیل در قالب طرح جهاد مهربانی، رسیدگی به وضعیت بانوان بی سرپرست و بد سرپرست خانوار، شناسایی افراد نیازمند و محروم در حال بررسی و اقدام است.

مسلمی به اجرای طرح جهاد مهربانی در محلات منطقه ۲۰ تهران اشاره کرد و افزود: مدیریت شهری با استفاده از ظرفیت های بومی- محلی و ظرفیت سراهای محلات، خانه های جهادی و پتانسیل های نهادها و موسسات خیریه، با شناسائی کودکان شش تا ۱۸ سال بازمانده از تحصیل، امکانات تحصیلی آنان را فراهم می کند.

وی به نقش اساسی و موثر پایگاه های بسیج مساجد ومحلات در ترویج فرهنگ محرومیت زدایی اشاره کرد و افزود: استفاده بهینه از توانمندی تشکل های مردمی و خیرین در این طرح از مهم ترین اولویت های مدیریت شهری منطقه ۲۰ تهران در محرومیت زدایی است.

مسلمی یادآور شد: همیاران برای مشارکت با طرح ساماندهی کودکان بازمانده از تحصیل می توانند به پایگاه های اطلاع رسانی مستقر در اماکن عمومی، مساجد، مدارس، سراهای محله و مراکز فرهنگی و یا به سایت جهاد مهربانی به آدرس jahadiam.ir مراجعه کنند.