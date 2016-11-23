لزوم استفاده از فناوری نانو برای تهیه آب سالم و پاک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان قم، علی‌جان صادق‌پور در سمینار تخصصی «فرصت‌های به کارگیری فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب» در سخنانی با اشاره به اهمیت به‌کارگیری فناوری نانو در صنایع مختلف گفت: کشور ما در چند سال اخیر با اتکا و اعتماد به توان داخلی توانسته است در این زمینه در بین ۱۵ کشور برتر جهان قرار گیرد.

وی با اشاره به با ابراز رضایت رهبر معظم انقلاب از پیشرفت فناوری نانو به عنوان یک الگو برای سایر زمینه‌ها اظهار داشت: فناوری نانو امروزه در کشور مورد توجه جدی قرار گرفته و روز به روز در حال رشد و شکوفایی هر چه بیشتر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با بیان اینکه افزایش جمعیت جهان، کاهش منابع آب آَشامیدنی و آلودگی‌های زیست‌محیطی موجب بروز نگرانی در خصوص تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز کشورهای مختلف شده است گفت: این موضوعات سبب شده، امروزه تأمین آب آشامیدنی بهداشتی مورد نیاز مردم به یکی از مشکلات اساسی مردم جهان تبدیل شود.

وی با بیان اینکه اخیراً با ورود فناوری‌های نوین از قبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و راهکارهای جدیدی برای تصفیه آب و نیز آب و فاضلاب‌های صنعتی، کشاورزی معرفی شده است، خاطرنشان کرد: تصفیه آب یکی از مهم‌ترین زمینه‌های کاربرد فناوری نانو در صنعت آب است و با بهره‌گیری از آن هزینه‌های تصفیه آب به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه نانو تکنولوژی در تهیه آب پاک کاربرد فراوانی دارد، ابراز داشت: روش نانو فیلتراسیون می‌تواند به حذف مواد شیمیایی که به منظور کشتن موجودات مضر به آب اضافه شده‌اند، حذف فلزات سنگین، تصفیه آب‌های مصرفی، رنگ‌زدایی، حذف آلوده‌کننده‌ها و حذف نیترات‌ها کمک کند.

صادق پور با اشاره به اینکه نانو فیلتراسیون می‌تواند تقریباً از هر منبع آبی، آب پاک به وجود آورد و تمام باکتری‌های موجود در آب را حذف کند، یادآور شد: شرکت آب و فاضلاب استان قم در این زمینه پروژه «بررسی روش‌های نانو تکنولوژی در بهبود و افزایش کارایی فرایند تصفیه آب و فاضلاب» را با همکاری دانشگاه قم به انجام رسانده که نتایج آن منتشر خواهد شد.

وی کاربرد نانو ذرات tio۲ در حذف آرسنیک و نیترات از آب محیط متخلخل و بررسی نانو ساختارها به عنوان منعقد کننده و اثر آن در کاهش سختی موقت آب را از دیگر پروژه‌های تحقیقاتی شرکت آب و فاضلاب استان قم برشمرد و از حمایت این شرکت از طرح‌های تحقیقاتی متناسب با مباحث آب خبر داد.