ابراهیمی ترکمان با پاپ در واتیکان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این دیدار کاردینال توران قائم مقام پاپ و رئیس شورای پاپی گفت و گوی ادیان گزارشی از دهمین دور گفت و گوهای اسلام و مسیحیت که در حال برگزاری است ارائه کرد.

درادامه پاپ فرانسیس هم ضمن اظهار خرسندی از این دیدار و ملاقات با جمعی از علماء و اندیشمندان اسلامی گفت : با فرهنگ ایران احساس قرابت فراوانی دارم و این اقدام شما در جهت گفت و گوی بین اسلام و مسیحیت، تلاشی قابل تقدیر است و از شما می خواهم که ما را دعا کنید.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم ضمن ابراز خرسندی از این دیدار گفت : این گفت و گوها که دهمین دوره آن را به میزبانی واتیکان برگزار نموده ایم فرصت مغتنمی است که با تاکید بر مشترکات دینی و توسعه همکاری های مشترک می تواند زمینه را برای ایجاد صلح و ثبات در جهان فراهم نماید.

ابراهیمی‌ترکمان و هیأت دینی و فرهنگی از کشورمان به منظور شرکت در دهمین دور گفت‌وگوهای دینی مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با شورای پاپی گفت‌وگوی ادیان کلیسای کاتولیک واتیکان، با عنوان «افراط‌گرایی و خشونت به نام دین؛ کدام رویکرد به دین؟»، افتتاح اولین دور گفتگوهای فرهنگی ایران و اروپا و دیدار با مقامات عالی این کشور، به رُم پایتخت ایتالیا سفر کرد.این دور از گفت‌وگوهای اسلام و مسیحیت از امروز دوم آذرماه به مدت دو روز با حضور و سخنرانی ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رییس شورای سیاست‌گذاری ادیان، محمد جواد صاحبی، رییس شورای علمی دبیرخانه دین پژوهان کشور، سید یحیی یثربی، استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، محمدمهدی مظاهری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و رییس مؤسسه فرهنگی اکو، حجج ‌اسلام مرتضی جوادی‌آملی، رییس مؤسسه علوم وحیانی اسراء، ابوالقاسم علیدوست، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سید مهدی خاموشی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، عبدالحسین خسروپناه، رییس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، محمد مسجدجامعی، عضو شورای سیاستگذاری ادیان و حضور حجت الاسلام و المسلمین ربانی سفیر کشورمان در واتیکان ، قولی رایزن فرهنگی کشورمان در ایتالیا ، خانم ها هایده رمضان‌رستم‌آبادی از اداره مسیحیت کاتولیک مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی ادیان و جمیله کوکبی از مرکز مطالعات فرهنگی و بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود.

دهمین دوره گفتگوی اسلام و مسیحیت و اولین گفتگوی فرهنگی ایران و اروپا از سوی معاونت آموزش و پژوهش سازمان فرهنگ و راتباطات اسلامی و مرکز گفتگو ادیان و مرکز مطالعات فرهنگی و بین المللی این سازمان به اجرا درآمده است.