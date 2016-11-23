طرح مبارزه با اعتیاد موردحمایت دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی صادقی صبح چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر در مشهد بابیان اینکه مبارزه با مواد مخدر، همراهی و همدلی همگانی تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط را نیاز دارد، اظهار کرد: در صورت مبارزه با مواد مخدر به‌عنوان مادر جرائم در کشور، میزان ارتکاب به جرم مقدار بسیار چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: در بررسی‌های به‌عمل‌آمده، بخش وسیعی از جرائم مانند قتل، سرقت، طلاق، خودکشی ریشه در مواد مخدر دارد و علت اصلی بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی است.

دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی با اشاره به نقش پلیس، بسیج و دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با مواد مخدر در خراسان رضوی، اضافه کرد: در کنار این دستگاه‌ها، در راستای حل مشکلات مردم، تمام مسئولان باید اقدام کنند، زیرا با خدمت به مردم می‌توان جایگاه قانونی خود را تصرف کرد.

وی تصریح کرد: با کوتاهی برخی از مسئولان در این حوزه، تمام بار مسئولیت بر دوش دستگاه قضایی نهاده شده است.

صادقی بابیان اینکه یکی از وظایف مهم دادسرا، قوه قضائیه و دادگستری حفاظت از حقوق عمومی است و پیش از وقوع جرم باید از آن پیشگیری کرد، افزود: اینکه برخی، در عملکرد دستگاه قضایی دخالت کنند، دردی از جامعه دوا نمی‌کند زیرا ما هماهنگ با قانون و وظیفه قضائی عمل می‌کنیم.

وی ادامه داد: برای انجام‌وظیفه به‌غیراز قانون و چهارچوب قانونی از کسی دیگر نیاز به کسب اجازه نداشته و در حفاظت از حقوق عمومی که منشأ آن می‌تواند قانون، اعتقادات و دستورات اخلاقی باشد قبل و بعد از وقوع جرم به تکلیف خود عمل می‌کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی تصریح کرد: طرح مبارزه با اعتیاد در خراسان رضوی و مشهد موردحمایت دستگاه قضایی است و برای ادامه این طرح احکام متعددی از سال‌های گذشته تاکنون صادرشده است و نتیجه آن به‌گونه‌ای بوده که قاچاقچیان مسیرهای خود را از خراسان رضوی تغییر داده‌اند.

وی اضافه کرد: در مناطق جرم خیز مواد مخدر مشهد طی چند روز آینده تعدادی اجرای حکم قاچاقچیان مواد مخدر به‌صورت علنی انجام می‌شود.