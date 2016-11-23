به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هنرهای نمایشی از ۱۵ تا ۱۷ اسفنـدماه ۱۳۹۵ سمینار بین المللی «تئاتر و ظرفیت‌های بخش غیر دولتی» را با ریاست مهدی شفیعی و دبیری مهرداد رایانی مخصوص برگزار می کند.

در متن فراخوان این سمینار آمده است:

«حضور بخش غیر دولتی در تئاتر ایران، جریانی نوپا و در حال تبیین است و برای رشد و ارتقا نیازمند به روز شدن و نیز یافتن مرزهای مرتبط مشخص و نامشخص، آشنا و نا آشنا است. بی‌تردید این حضور برای پیشرفت، نیازمند همگرایی دولت و فعالان حوزه‌ هنرهای نمایشی در ترسیم نقشه‌ راه است.

اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خود را درباره‌ این همگرایی متعهد می‌داند و نیز به دنبال یافتن مسیری شفاف و مثمرثمر برای رشد و گسترش تئاتر کشور است.

برگزاری سمینار بین‌المللی «تئاتر و ظرفیت‌های بخش غیر دولتی» یکی از راه‌هایی است که می‌تواند بن‌مایه‌های فکری این حرکت را سامان بخشد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این سمینار، براساس محورهای ضرورت‌ها، قوانین، فرصت‌ها و موانع در بخش غیر دولتی تئاتر، نمونه‌ها و الگوهای موفق در بخش غیر دولتی تئاتر، شناخت ظرفیت‌های بخش غیر دولتی تئاتر (بازاریابی، توسعه‌ی مکان‌های اجرا، تبلیغات، اطلاع‌رسانی و...)، رابطه‎‌ تئاتر خصوصی و بخش دولتی (اقتصاد، قوانین و مقررات، نظارت، هدایت و...)، ضرورت و نقش صنوف در حمایت و ارتقای بخش غیر دولتی تئاتر (موسسات تخصصی تئاتر)، نقش دانشگاه در تقویت فعالیت‌های بخشِ غیر دولتی تئاتر به زبان انگلیسی یا فارسی علاقه‌مند خود را تا یکم دی ماه ۱۳۹۵ با ارایه‌ چکیده مقاله، فایل بیوگرافی پژوهشگر، فایل یک قطعه عکس از چهره‌ پژوهشگر به دبیرخانه دایمی جشنواره ها اعلام کنند.

مهلت دریافت چکیده‌ها و بیوگرافی پژوهشگر ۱ دی ماه ۱۳۹۵ اعلام شده و زمان اعلام نتایج و چکیده‌های منتخب ۱۰دی ماه ۱۳۹۵ خواهد بود. پژوهشگران باید اصل مقالات را تا ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۵ به دبیرخانه ارسال کنند.»