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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۶

اولین نشست سلطانی فر با روسای فدراسیون ها؛

تاکید معاون وزیر ورزش بر ارائه برنامه ۴ ساله فدراسیون ها تا ۲۰ دی

تاکید معاون وزیر ورزش بر ارائه برنامه ۴ ساله فدراسیون ها تا ۲۰ دی

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در جریان نشست مدیران این وزارتخانه با روسای فدراسیون ها از آنها خواست نسبت به ارائه برنامه چهارساله خود تا ۲۰ دی ماه اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست وزیر ورزش و معاونان وی باروسای فدراسیون های ورزشی از ساعتی پیش در محل وزارت ورزش و جوانان آغاز شد.

در آغاز این نشست که اولین نشست مشترک میان مسئولان وزارت ورزش با روسای فدراسیون ها در دوره مسعود سلطانی فر به حساب می آید، نصرالله سجادی بر ارائه برنامه از سوی فدراسیون ها و بر مبنای آمادگی برای بازی های آسیایی و المپیک آتی تاکید کرد. 

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای از روسای فدراسیون ها خواست برنامه ۴ ساله خود را تا بیستم دی ماه سال جاری آماده کنند.

سجادی تاکید کرد که این برنامه ها باید با هدف موفقیت در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ و المپیک ۲۰۲۰ تدوین شود.

کد مطلب 3832292
زینب حاجی حسینی

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