به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر با اشاره به حساسیت این مسابقه گفت: آنقدر به عملکرد بازیکنانم در تمرینات امیدوار هستم که نه تنها برای مسابقه فردا بلکه برای بازی‌های آینده به آنها امید دارم؛ آنها با اشتیاق زیادی تمرین می‌کنند. مسابقه فردا فرصتی است که آنها بتوانند خودشان و ارزش‌هایشان را ثابت کنند و برای مسابقه فردا بازیکن محروم یا مصدومی نداریم و امیدوارم که بتوانیم بازی موفقی را انجام دهیم.

وی در رابطه با اینکه چه تدابیری برای رویارویی با پرسپولیس در نظر دارید؟ اظهار کرد: ما می‌دانیم با چه تیمی بازی داریم و به بازیکنان اطلاعات لازم را در این زمینه داده‌ایم در حدی که فکر نمی‌کنم احتیاجی باشد من در کنار زمین باشم تا هر لحظه به آنها توضیحات لازم را بدهم. بازیکنان هم تمرینات خوبی را در این زمینه داشتند و قواعد چنین بازی‌هایی را هم می‌دانند.

سرمربی تیم فوتبال پیکان در رابطه با روند رو به رشد پیکان گفت: مسابقه فردا تمام راه برای ما نیست اما بخش مهمی از راه ما است که می‌تواند برای ما احترام و شخصیت بخرد. ما به همین دلیل به این مسابقه بیشتر از سه امتیاز نگاه می‌کنیم و همانطور که گفتم بازیکنان به اهمیت این بازی واقف هستند و شور و اشتیاق برای بازی فردا دارند. این موضوع را در عملکرد آنها خواهید دید که چگونه در زمین عمل خواهند کرد.

وی در خصوص آخرین وضعیت آمادگی آرش برهانی نیز گفت: موضوع آرش، مصدومیت نیست، بخشی از آن آمادگی است که بیش از ۹۵ درصد آن روحی و روانی است. من سال گذشته در سایپا، آرش برهانی را می‌خواستم. او سال گذشته گفت که می‌خواهد یک سال دیگر بازی کند و فوتبالش را در استقلال به پایان برساند. او اول فصل که به پیکان آمد، من به ایشان گفتم که آیا آماده است تا ذهنش را از استقلال دور کند که برهانی اعلام کرد سعی‌اش را می‌کند. مشکل آرش، مشکل مصدومیت و بدنی نیست همان فضای ذهنی است که برای وی مشکل ایجاد کرده است به نحوی که او در تمرین ظاهر می‌شود، من را متقاعد نمی‌کند من می‌خواهم او گذشته را فراموش کند و به مانند یک جوان شانزده ساله به آینده نگاه کند شاید این توقع بزرگی است که من از او دارم.

جلالی در خصوص اینکه ممکن است پیکان دفاعی بازی کند، گفت: همانطور که گفتم خصوصیات پرسپولیس و ضعف‌ها و نقاط قوت این تیم را می‌دانیم اما ما برای بازی فردا متمرکز شده‌ایم و فکر می‌کنم بازیکنان ما خیلی خوب از عهده این بازی برآیند و موفق عمل کنند.

وی در رابطه با امتیاز میزبانی پیکان گفت: ما می‌دانیم که هیچ امتیازی در زمین قلعه‌حسن‌خان نداریم.

جلالی در رابطه با اینکه پیکان می‌تواند ثبات مثبتش را پیگیری کند، گفت: من نمی‌توانم ثبات این روند را پیش‌بینی کنم اما می‌توانم بگویم که در حال حاضر شرایط خوبی داریم و هماهنگی خوبی بین مدیریت و تیم وجود دارد و کاملاً طبق برنامه تنظیم شده پیش می‌رویم؛ فضای دوستانه و صمیمی نیز در جو ما حاکم است که می‌تواند به ما کمک کند.

وی در خصوص میزان آمادگی بهادر عبدی بعد از فوت پدر و مادرش گفت: ما می‌دانیم که این مصیبت ساده نیست و می‌دانیم که او شاید به زمان نیاز داشته باشد اما ما تا تلاشمان را به کار می‌گیریم تا او را آماده کنیم. برای ما هم سخت است که او را در لیست ۱۸ نفره قرار ندهیم اما من هم مسئولیتی در قبال تیم دارم و هم در قبال بازیکنان و سعی می‌کنم به تمام مسئولیت‌هایم به خوبی ادامه دهم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان گفت: حدود ۹۰ درصد تیم ما روند مثبت خوبی داشته و در آینده نزدیک قطعاً چند بازیکن ما شایستگی این را دارند که به تیم ملی دعوت شوند.

جلالی با اشاره به مجدد بازی با پرسپولیس گفت: شما نمی‌توانید تمام شاخص‌هایی که در یک بازی ممکن است رخ دهد را پیش‌بینی کنید اما بر حسب تجربه سعی کردیم آن مواردی را که قابل پیش‌بینی است را تمرین کرده اما اگر ۵۰ سال هم شما مربیگری کرده باشید، شاید در کنار زمین به موقعیتی بربخورید که هرگز تجربه آن را نداشته‌اید.

وی در رابطه با مشکلات مالی که گریبان اکثر تیم‌ها را گرفته، گفت: قراردادهای ما در سطح متوسط قرار دارد و از این بابت مشکلی خدا را شکر نداریم اما ما جزو پرسنل فدراسیون و سازمان لیگ هستیم، اما سازمان لیگ و فدراسیون به جای اینکه از ما دفاع کنند، از سازمانی مانند نظام وظیفه یا مالیات دفاع می‌کنند. ما توقع از فدراسیون و سازمان لیگ داریم. هنگامی که من ۵۵ درصد از یک باشگاه قرارداد طلب دارم، از سازمان لیگ توقع دارم که بیاید و از حقم دفاع کند. ۶ درصد سازمان لیگ از قرارداد ما همان اول کسر می‌کند. این سازمان بابت این شش درصد چه کاری انجام می‌دهد. آنها باید مدافع حقوق ما باشند.