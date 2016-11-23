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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۷

رایزنی با هلندی ها برای تهیه چمن زمین؛

مهدی تاج: زمین کمپ تیم های ملی فوتبال تا نوروز آماده می شود

مهدی تاج: زمین کمپ تیم های ملی فوتبال تا نوروز آماده می شود

رئیس فدراسیون فوتبال از آماده شدن زمین کمپ تیم های ملی تا نوروز ۹۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج در جریان نشست روسای فدراسیون ها با وزیر ورزش که بعدازظهر امروز در محل این وزارتخانه آغاز شده است، گزارش کوتاهی از اقدامات انجام شده در رابطه با زمین کمپ تیم های ملی ارائه کرد.

وی در این زمینه اظهارداشت: خوشبختانه مشکل زمین تمرین تیم ملی در حال حل شدن است. ان شاءالله زمین کمپ تیم های ملی تا نوروز آماده می شود.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: زیرسازی این زمین انجام شده. همین امروز هم با رئیس فدراسیون فوتبال هلند که به تهران سفر کرده، برای تهیه چمن رایزنی کردیم.
 

کد مطلب 3832300

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