مهدی تاج: زمین کمپ تیم های ملی فوتبال تا نوروز آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج در جریان نشست روسای فدراسیون ها با وزیر ورزش که بعدازظهر امروز در محل این وزارتخانه آغاز شده است، گزارش کوتاهی از اقدامات انجام شده در رابطه با زمین کمپ تیم های ملی ارائه کرد.

وی در این زمینه اظهارداشت: خوشبختانه مشکل زمین تمرین تیم ملی در حال حل شدن است. ان شاءالله زمین کمپ تیم های ملی تا نوروز آماده می شود.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: زیرسازی این زمین انجام شده. همین امروز هم با رئیس فدراسیون فوتبال هلند که به تهران سفر کرده، برای تهیه چمن رایزنی کردیم.

