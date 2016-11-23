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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۳

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی:

پالایشگاه پلدختر برای مردم خاطره شده است/لزوم تسریع دراجرای پروژه

پالایشگاه پلدختر برای مردم خاطره شده است/لزوم تسریع دراجرای پروژه

پلدختر - نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پالایشگاه این شهرستان برای مردم خاطره شده است عنوان کرد: باید در اجرای این پروژه تسریع به عمل آید.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا کاظمی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پلدختر در سخنانی با تاکید بر ضرورت بازسازی دیواره ساحلی رودخانه کشکان در پلدختر اظهار داشت: پالایشگاه پلدختر در حد یک خاطره و تابلو در ذهن مردم باقی مانده و هیچ گونه اقدامی در راستای احداث آن صورت نگرفته است.

وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف شهرک صنعتی شهرستان پلدختر تاکید کرد و گفت: همچنین ضرورت دارد که پروژه چهار خطه خرم آباد - پلدختر تسریع یابد.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم تکمیل پروژه های نیمه تمام این شهرستان تاکید کرد و گفت: همچنین باید اقدامات لازم برای اجرای سد های «چول هول» و «بن لار» در پلدختر صورت گیرد.

کاظمی با بیان اینکه احداث سد معشوره موجب ایجاد مشکلات برای کشاورزان پلدختری می شود گفت: همچنین متاسفانه احداث آزاد راه خرم آباد - پل زال موجب از دست دادن سه هزار فرصت شغلی بخش خدمات در پلدختر شده است.

کد مطلب 3832303

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