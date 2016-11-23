۱۹.۵ تن مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید شجاع در همایش سالانه روسای کلانتری هاو پاسگاه‌های استان ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام رضا (ع) و امام حسن (ع)، اظهار کرد: به لطف تدین و پای کار بودن مردم استان امنیت بسیار خوبی در سطح استان برقرار است.

وی با بیان اینکه مردم از تأمین کنندگان اصلی امنیت در جامعه هستند، افزود: نیروی انتظامی استان همواره با تلاش‌های شبانه روزی سعی بر استقرار امنیت پایدار در سطح استان دارند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۹.۵ تن انواع مواد مخدر در سطح استان کشف شده است، گفت: این مقدار نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه یکی از خط مشی‌های نیروی انتظامی مقابله بی امان با مواد مخدر و قاچاقچیان مواد مخدر در مرزها و سطح استان است، بیان کرد: خوشبختانه از ابتدای سال جاری تا کنون به این مهم با تمام قوا پرداخته شده است.

شجاع با اشاره به اینکه با قاچاقچیان مواد مخدر چه در سطح کلان که از استان‌های جنوبی و مرزهای شرقی مواد وارد می‌کنند و چه در سطح خرده فروشی و محلات برخوردهای خوبی صورت گرفته است، اظهار داشت: در حوزه ارتقای امنیت اجتماعی طرح‌های زیادی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در ایام اربعین و عزاداری‌های ماه محرم و صفر تمامی مأمورین انتظامی آماده باش کامل بوده‌اند، افزود: خوشبختانه در این ایام هیچ مشکلی در سطح استان و کشور وجود نداشته است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امنیت یک محصول جمعی است که توسط خود مردم تولید می‌شود، گفت: همچنین مردم در نگهداری امنیت نقشی سازنده دارند و می‌توانند کمک‌های خوبی به نیروی انتظامی داشته باشند.

وی با بیان اینکه علی رغم همه کاستی‌ها، تنگناهای اقتصادی و بیکاری وضعیت در حوزه سرقت استان وضعیت مناسبی است، بیان کرد: طبق سنت سال‌های گذشته در ایام پایانی ماه صفر کاروان‌های پیاده از سراسر کشور به مشهد مقدس در حال حرکت هستند تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شده است.

شجاع با اشاره به طرح‌های ویژه ترافیکی در ایام پایانی ماه صفر، اظهار کرد: قبل از اعزام حرکت آموزش‌های لازم به کاروان‌ها داده شده است.

وی با بیان اینکه در پاسگاه‌های پلیس راه برای توجیه کاروان‌های پیاده تابلوهایی نصب شده است، گفت: کاروان‌ها حتماً از تردد در شب خودداری کنند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه همچنین تیم‌های آشکار، محسوس و نا محسوس در طول مسیر راه در راستای امنیت زائران وجود دارند، بیان کرد: از ابتدای سال جاری با ۴۰ باند توزیع قاچاق مواد مخدر در استان برخورد و منهدم شده است.