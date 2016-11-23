به گزارش خبرنگار مهر، همایش «پیشگیری از کودک‌آزاری» ظهر چهارشنبه با همکاری شبکه بهداشت و درمان، بهزیستی، بخشداری، پایگاه خدمات اجتماعی مهر علی (ع) و آموزش‌وپرورش نهاوند در کانون شهید باهنر نهاوند برگزار شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند در این همایش اظهار داشت: این همایش با محورهای بررسی علل و ابعاد انواع کودک‌آزاری «جسمی، جنسی، روانی، غفلت»، بررسی جنبه‌های حقوقی و مجرمانه پدیده کودک‌آزاری، بررسی آثار فردی، روانی و اجتماعی کودک‌آزاری، بررسی دیدگاه اسلام در خصوص کودک‌آزاری، اقدامات و روش‌های مؤثر در پیشگیری از کودک‌آزاری فراخوان شد.

مومنعلی دارابی بابیان اینکه بحث کودک‌آزاری با تنبیه بدنی و جسمی کودکان اشتباه گرفته می‌شود، افزود: در تعریف جهانی کودک‌آزاری هر فردی از اطرافیان کودک، گفتار و رفتاری انجام دهد که در حوزه روح و روان، فعالیت و عملکرد کودک تأثیر منفی بگذارد کودک‌آزاری محسوب می‌شود.

وی گفت: کودک‌آزاری سه مصداق دارد؛ غفلت، تنبیه روحی و روانی و سوءاستفاده از کودک است یعنی والدین از تربیت و نظارت بچه خود بازمانده و باعث شده کودک دچار آسیب‌های جدی شود.

یک متخصص اعصاب و روان نیز این همایش با اشاره به پیامدهای بد کودک‌آزاری افزود: پیامدهای ناگوار کودک‌آزاری تنها متوجه شخص کودک و خانواده وی نیست و علاوه بر خود و اعضای خانواده همه جامعه را دربرمی گیرد.

غلامرضا ترابی بر پیشگیری ازاین‌گونه رفتارها تأکید کرد و ادامه داد: دوران کودکی نقش مهمی در آینده و زندگی افراد دارد و انسان در دوران کودکی یکی از آسیب‌پذیرترین دوره‌های عمر خود را می‌گذراند.

ترابی افزود: باید مسائل مربوط به کودک‌آزاری، از جنبه حقوقی، مجرمانه، آثار روانی و فردی در ارتباط با کودک‌آزاری موردبررسی قرار گرفته و مسئولان مربوطه در این خصوص به ارائه راهکار بپردازند.

حجت‌الاسلام رحیم مولوی از اساتید حوزه و دانشگاه نیز با اشاره به ضرورت تربیت صحیح فرزندان در راستای تعالیم اسلامی و الهی گفت: دین اسلام درباره تربیت کودکان در ابعاد مختلف فردی، عاطفی و اجتماعی روایات و تأکیدات بسیاری دارد که باید والدین آن را موردتوجه قرار دهند تا شاهد کودک‌آزاری در مقاطع مختلف نباشیم.

حجت‌الاسلام رحیم مولوی گفت: دین اسلام حتی برای تنبیه کودکان از آزارهای جسمی والدین را منع کرده و توجه عاطفی و روانی را مورد تأکید قرار داده تا بتوانیم با توجه به ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی در تربیت افراد و تعالی آن‌ها قدم‌های مؤثری برداریم.